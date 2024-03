Il compleanno di Alberto di Monaco è funestato dallo scandalo finanziario. Charlene di Monaco pronta per l'esilio. L'appello: "Non lasciatelo solo"

Fonte: Getty Images Charlene e Alberto di Monaco

Alberto di Monaco compie 66 anni, è nato infatti il 14 marzo 1958. Ma a quanto pare il suo è un compleanno di messo e carico di preoccupazioni. Questa volta però sua moglie Charlene di Monaco ha voluto dimostrargli affetto e appoggio pubblicando sulla pagina Instagram della sua Fondazione un foto che li ritrae insieme. E ai monegaschi è stato chiesto di non lasciare da solo il Principe.

Alberto di Monaco, compleanno difficile

Dunque, il compleanno di Alberto di Monaco arriva quest’anno in un momento molto delicato, dopo lo scandalo per le spese folli che lui e la sua famiglia avrebbero fatto, oltre ai conti bancari in paradisi fiscali e le retribuzioni in nero.

Alberto va avanti coi suoi dovere istituzionali e fa finta di niente, lasciando che i suoi legali se la vedano col suo ex commercialista Claude Palmero che ha letteralmente scatenato l’inferno nel Principato. Infatti, dopo essere stato licenziato in tronco, l’ex dipendente di Alberto lo ha denunciato e ha diffuso i quaderni dove teneva annotate tutte le entrate e le uscite della famiglia Grimaldi, scoprendo così le spese assurde di Charlene di Monaco o il fatto che pagasse la donna delle pulizie in nero.

L’appello per Alberto di Monaco

Queste rivelazioni hanno molto minato l’immagine di Alberto e di sua moglie, tanto che si è arrivati a ventilare una possibile abdicazione. La situazione dunque è al quanto complessa e l’opinione pubblica divisa.

Per questo l’associazione Objectif Monaco ha invitato tutta la popolazione monegasca, sia i residenti che i lavoratori pendolari, di radunarsi nei pressi del Palazzo per una manifestazione di solidarietà nei confronti di Alberto, proprio nella mattina del suo compleanno. “Non facciamolo sentire solo“, l’appello lanciato dall’associazione che difende il modello di vita del Principato. E in effetti per lui è stata una preparata una festa calorosa nella piazza del Palazzo.

Charlene di Monaco, la foto per il compleanno

Charlene di Monaco ha risposto in qualche modo a quest’invito pubblicando sulla pagina Instagram della sua fondazione una foto con lei e Alberto sorridenti, per augurare al Principe un felice compleanno. Il messaggio non è della Principessa ma a nome della sua associazione benefica. In molti si sono uniti agli auguri per l’augusto genetliaco.

Charlene di Monaco, verso l’esilio

Un gesto molto delicato nei confronti del marito con cui Charlene condivide le stesse preoccupazioni finanziarie. Naturalmente poi le malelingue restano e insistono nel dire che il rapporto di coppia è tutto di facciata e che Alberto e Charlene conducono vite separate.

Anzi dopo lo scandalo lei avrebbe addirittura progettato di andare in esilio a Parigi, prendendo ispirazione in questa mossa dalla suocera, Grace Kelly, quando nel 1967 lasciò Monaco per trasferirsi nella capitale francese, insieme con la figlia più piccolo Stephanie, a causa dei contrasti divenuti insopportabili con il Principe Ranieri. Sappiamo che Grace è tornata a Montecarlo mettendo fine ai dissapori.

Per quanto riguarda Charlene non ci sono conferme di un suo possibile trasloco, anche perché dovrebbe andare sola e senza i gemelli, Jacques e Gabriella, che di fatto appartengono al Principato.

Fonte: IPA

Ma come sempre i maligni vengono puntualmente smentiti. Infatti, Charlene, insieme ai suoi figli, hanno fatto una sorpresa ad Alberto, presentandogli una gigantesca torta di compleanno, bianca e rossa.

La famiglia principesca è apparsa serena in questa bellissima giornata di sole e almeno per poche ore ha voluto dimenticare i problemi dell’ultimo periodo.