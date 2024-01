Charlene di Monaco, 46 anni tra spese folli, scandali e licenziamento del contabile

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlene di Monaco compie 46 anni, è nata infatti il 25 gennaio 1978. Ma il suo compleanno è funestato dal licenziamento del contabile di Corte, Claude Palmero, e dalla diffusione dei suoi cinque quaderni che contengono rivelazioni scottanti su spese folli di Alberto e della sua famiglia. E a nulla è valsa la pubblicazione di un nuovo ritratto della Principessa, per distogliere l’attenzione dallo scandalo che sta travolgendo la Rocca.

Charlene di Monaco, compleanno funestato dall’ex contabile

Solo qualche giorno fa Carolina di Monaco ha festeggiato il suo 67esimo compleanno, oscurato dalla presenza ingombrante di suo marito Ernst August di Hannover, e adesso sua cognata Charlene di Monaco si appresta a spegnere 46 candeline all’indomani della bomba lanciata dall’ex contabile, Claude Palmero, che dopo il licenziamento pare non si sia fatto scrupoli a diffondere i conti compromettenti del Principe Alberto e di sua moglie.

Che Charlene di Monaco fosse amante del lusso e della moda esclusiva, era noto da tempo. È sempre ai vertici delle teste coronate che spendono di più per abiti e gioielli. Ma adesso che le cifre folli spese per capricci e desideri, non solo suoi beninteso, sono nero su bianco, l’effetto è un altro e lo scandalo è assicurato.

Charlene di Monaco, il ritratto per il compleanno

Il Palazzo adotta la strategia dell’indifferenza di fronte al ciclone che lo sta investendo. E sul profilo Instagram ufficiale del Palais Princier ignora lo scandalo, ma condivide una foto della Principessa Charlene per celebrare il suo compleanno. La foto, realizzata da Éric Mathon, ritrae la moglie di Alberto sorridente. Indossa un abito nero e dei lunghi orecchini d’oro. Un’immagine di serenità che poco corrisponde a quanto sta accadendo tra le mura del Palazzo.

Molti i commenti dei sostenitori della Principessa che si uniscono agli auguri ufficiali della Corte. Tutti le augurano serenità e felicità. Nemmeno un accenno allo scandalo causato dall’ex contabile. Sono forse stati messi a tacere i critici dei Principi? La strategia social non è svelata, ma certo Alberto e Charlene non si piegano ai pettegolezzi del loro ex dipendente che vorrebbe forse prendersi una rivincita su di loro, svelando segreti inconfessabili.

Charlene di Monaco, spese incontrollabili a Palazzo

Tra questi segreti che sarebbero dovuti rimane tali, ci sarebbero le spese folli di Alberto e Charlene di Monaco. Ad esempio il cuoco della Principessa veniva pagato 300 euro al giorno, ci sarebbero anche dei fondi nascosti non dichiarati e una donna di servizio filippina che lavorava in nero. Pare che a Palazzo si facessero manovre finanziarie ai limiti della legalità e che Palmero abbia cercato di avvisare il Principe e la sua famiglia, suscitando però grande disappunto.

Poi Alberto lo avrebbe licenziato in tronco con l’accusa di appropriazione indebita, dopo 23 anni di onorato servizio e a quel punto il contabile ha deciso di andare per vie legali, rivolgendosi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.