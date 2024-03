Che fine ha fatto Kate Middleton? Cose le è successo, perché non si mostra più in pubblico e cosa c’è dietro quella foto malamente ritoccata? E ancora, William l’ha forse tradita o era lei ad aspettare un figlio da un altro uomo? Nemmeno il più avvincente dei gialli né la più intricata delle soap opera ha raggiunto le vette sfiorate dalle ipotesi che, ormai da mesi, circolano attorno alla “sparizione” della principessa”.

Adesso, arrivano nuove indiscrezioni, decisamente più realistiche, che riguardano il suo stato di salute e l’intervento cui è stata sottoposta lo scorso gennaio. Si parla di ileostomia, un intervento molto delicato che coinvolge l’intestino e richiede lunghi periodi per la guarigione completa.

Kate Middleton ha subito ileostomia?

“La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane” si legge sulla seguitissima pagina Instagram House in habit, della blogger americana esperta di gossip Jessica Reed Kraus.

“Il Palazzo, – ha continuato Reed Kraus – non voleva macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos”. L’informazione sembra essere arrivata da un informatore nel Regno Unito e in seguito confermata da altre tre persone a conoscenza dei fatti.

La notizia è stata poi approfondita dall’avvocatessa statunitense Jane Barr, sulla sua pagina Instagram dedicata ai reali britannici, From Berkshire to Buckingham. A Barr, l’amica di un giornalista inglese ha specificato che l’intervento di cui parla la blogger è una “ileostomia provocata da una perforazione intestinale”.

Le condizioni della principessa più serie del previsto

Se Kate Middleton fosse stata davvero sottoposta a ileostomia,la situazione potrebbe essere più seria di quel che si pensi. Si tratta infatti di un’operazione chirurgica complessa, che consiste nella deviazione dell’ileo (parte dell’intestino tenue) tramite un’apertura pratica sull’addome. Intervento che richiede l’applicazione di un sacchetto esterno. E non è certo che si tratti di una soluzione temporanea o permanente.

Ad “allarmare” il popolo britannico – e non solo – anche il giornalista Uk Piers Morgan, che pochi giorni prima aveva affermato: “Mi sono state riferite alcune cose che, se anche fosse vera la metà, sarebbe piuttosto allarmante ciò che sta accadendo…”. Preoccupazione anche per il biografo reale Tom Bower, che ai suoi vicini dei circoli reali ha confidato che l’intervento di Kate è stato “Molto serio. Non svelo quello che mi è stato detto, ma è stata gravemente malata”.

Tali ipotesi, non ufficialmente confermate, troverebbero conferma logica nell’ospedale dove è stata ricoverata la principessa, la London Clinic, sede per molto tempo di John Nichols, luminare della chirurgia al colon rettale di fama internazionale. Il chirurgo è ormai in pensione, ma nella clinica lavorano i suoi allievi e la sua equipe. Dopo aver scoperto il nome dell’ospedale, era stato per primo il giornalista italiano Antonio Capranica a ipotizzare problemi all’intestino.