Kate Middleton, ultime notizie. Il nuovo toccante messaggio della Principessa

“Grazie per i tuoi gentili auguri”, Kate Middleton ha commosso nuovamente il mondo con un nuovo breve messaggio in risposta a un biglietto di auguri inviatole da una sua sostenitrice.

Kate Middleton, accettata la sua richiesta di silenzio

Kate Middleton sta lottando contro il cancro. Intervenendo personalmente con un videomessaggio ha raccontato di avere un tumore e chiedendo privacy e rispetto per sé e per la sua famiglia, soprattutto per i suoi figli che stanno vivendo un momento davvero difficile con la mamma gravemente malata.

La richiesta della Principessa del Galles è stata seguita e le teorie complottiste che si erano diffuse nei mesi successivi all’intervento chirurgico all’addome sono sparite. E al loro posto è rimasto solo l’affetto delle tante persone che guardano con ammirazione il coraggio di Kate per come sta affrontando la malattia.

Tra queste c’è anche AllexmarieHoll1, una utente di X che quando ha appreso del ricovero in ospedale della Principessa del Galles ha deciso di inviarle un biglietto di pronta guarigione, come lei stessa ha raccontato. Ma mai si sarebbe immaginata che Kate lo avrebbe letto e che avrebbe trovato il tempo di risponderle con tanto calore.

Kate Middleton, il nuovo toccante messaggio

AllexmarieHoll1 ha raccontato su X la sua storia, rendendo pubblica la risposta di Kate. “A gennaio, quando siamo stati informati che la nostra bellissima Principessa del Galles aveva subito un intervento chirurgico, le ho inviato un biglietto con i nostri (io e della mia famiglia) più sinceri auguri di guarigione e, naturalmente, accompagnati da tanto amore”. E ha proseguito: “Oggi ho ricevuto questo bellissimo riconoscimento e posso onestamente dire che ne farò tesoro per tutta la vita”.

Il “bellissimo riconoscimento” di cui parla è il messaggio di risposta di Lady Middleton recapitato per posta all’interno di una busta che come mittente recava l’indirizzo di Kensington Palace. “Mio marito pensava di dover tirare fuori il vestito buono per un garden party (sciocco), ma è rimasto stupito quanto me nel leggere il contenuto del biglietto”.

Tramite il suo staff Kate Middleton ha voluto rispondere agli auguri di pronta guarigione che ha ricevuto. Poche parole ma altamente toccanti e significative. Ecco dunque il nuovo messaggio della Principessa: “Grazie per i suoi gentili auguri a Sua Altezza Reale la Principessa del Galles. Il suo premuroso gesto è stato molto apprezzato”.

Come scrivere a Kate Middleton

AllexmarieHoll1 ha spiegato di aver inviato il suo biglietto a questo indirizzo: Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, Clarence House, SW1A 1BA, Regno Unito. In realtà, il domicilio dei Principi del Galles a Londra è questo: Kensington Palace London W8 4PU. Attualmente William e Kate hanno scelto come residenza principale l’Adelaide Cottage a Windsor, ma in ogni caso la posta indirizzata a loro viene raccolta e posta alla loro attenzione.

Per chi invece fosse interessato a scrivere al Carlo, questo è l’indirizzo: Sua Maestà il Re Buckingham Palace, Londra SW1A 1AA, Regno Unito. Come si legga sul sito ufficiale della Monarchia britannica: “Al Re viene mostrata quasi tutta la sua corrispondenza quotidianamente da uno dei suoi segretari privati, ed è molto interessato alle lettere che riceve”.