Kate Middleton, ultime notizie. “Si è aggravata”, ma lei viene avvistata con la famiglia

“Kate Middleton si è aggravata e necessita di un’altra operazione” ma la Principessa del Galles è stata avvistata più volte in questi ultimi giorni a spasso con la sua famiglia. Le indiscrezioni che sostengono un peggioramento delle condizioni di salute della moglie di William sono state quindi prontamente smentite.

Kate Middleton, come sta davvero: avvistata con la famiglia

Mentre Kate Middleton si sta curando contro il cancro, nuove teorie complottiste sul suo stato di salute stanno emergendo. Ma questa volta sono state subito messe a tacere. Il Palazzo non ha intenzione di ripetere gli errori dello scorso inverno, lasciando che pettegolezzi e ipotesi agghiaccianti si diffondano online.

La situazione è questa: Kate sta combattendo contro il cancro, sottoponendosi a chemioterapia preventiva. Non è escluso che in futuro ci possa essere un altro intervento, ma per il momento nessuna fonte ufficiale ne farà cenno.

La Principessa sta rispondendo bene alle terapie, come confermato da William più volte e nelle ultime settimane è stata avvistata nei pressi dell’Adelaide Cottage in compagnia del marito e dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Già qualche tempo fa, per altro, si era detto che Kate spesso va a Londra in incognito. Ciò significa che è abbastanza forte per lasciare casa. Non solo, nell’ultimo annuncio di Kensington Palace è stato confermato che Lady Middleton è costantemente informata dei progetti, specialmente quelli riguardanti la prima infanzia e la salute mentale, che sono portati avanti dalle associazione benefiche di cui è patrona.

Kate Middleton travolta da migliaia di lettere

Certo, questo non significa che tornerà ai doveri pubblici nei prossimi mesi, sicuramente non lo farà finché non terminerà la chemioterapia. I medici le hanno consigliato di non sottoporsi a ulteriori stress.

Pertanto, Kate non sarà presente né al matrimonio del Duca di Westminster, dove William farà da testimone allo sposo, né al Trooping the Colour, il prossimo 15 giugno. Ciò significa che non si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace insieme alla Famiglia Reale per assistere alla parata militare. Per la prima volta dal 2011 Kate non sarà presente all’evento, eccezione fatta per gli anni del Covid.

La Principessa del Galles potrebbe di nuovo tornare in pubblico in autunno, ma può essere che slitti ulteriormente al prossimo anno. Tutto dipenderà dall’efficacia delle cure e dal via libera dei medici.

Intanto, il Palazzo fa sapere che sono arrivati migliaia di biglietti di auguri di pronta guarigione da tutto il mondo per Kate. Non è difficile crederlo, basta leggere i commenti ai post pubblicati sul profilo Instagram dei Principi del Galles. Anche quando riguardano solo William, la maggior parte dei pensieri dei follower sono per la loro Principessa.

I biglietti di auguri hanno invaso sia Kensington che Buckingham Palace e hanno commosso non solo Kate ma anche il suo staff. Sono talmente tanti che è difficile gestire, ma il Palazzo ha fatto sapere che intende rispondere a ognuno di essi. Di media ogni settimana arrivano 1000 lettere, ma quando la Principessa ha condiviso la notizia del cancro, le missive sono più che triplicate.