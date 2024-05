Kate Middleton, ultime notizie. La Principessa del Galles in incognito a Londra

Kate Middleton sarebbe stata avvista a Londra travestita per non farsi riconoscere, proprio come Diana. Ma cresce la preoccupazione sulla sua salute

Kate Middleton sarebbe stata avvistata più volte in incognito a Londra, mentre è in cura contro il cancro. La Principessa del Galles cercherebbe un po’ di evasione nella capitale, ma non vuole che si sappia e per questo va in giro travestita, esattamente come faceva Lady Diana.

Kate Middleton, cresce l’inquietudine

Ufficialmente Kate Middleton sarebbe blindata a casa, mentre si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva dopo aver scoperto di avere un tumore, come si è appreso in un video in cui era lei stessa a comunicarlo al mondo. Dallo scorso marzo la Principessa del Galles è letteralmente sparita dalla vista, per curarsi con tutta la tranquillità e la serenità che le circostanze difficili richiedono.

Sappiamo che trascorre le settimane tra l’Adelaide Cottage a Windsor e Anmer Hall, nel Norfolk. Ma in questi spostamenti, che avverrebbero durante i fine settimana, nessuno l’ha mai vista, differentemente da Carlo che, nei mesi scorsi quando era in cura contro il cancro, si lasciava fotografare mentre si trasferiva da una residenza all’altra.

Kate e William hanno invece chiesto la massima privacy che in effetti è stata rispettata. Non si sa se il motivo di tale segretezza, a parte qualche sporadico aggiornamento da parte di William, sia dovuto al fatto che le condizioni di Lady Middleton siano più gravi di quanto dicano o se le terapia contro il tumore abbiano effetti collaterali che in qualche modo possono aver cambiato l’aspetto della Principessa del Galles.

Indiscrezioni dei media britannici hanno sostenuto che Kate abbia perso i capelli che erano uno dei punti di forza della sua bellezza. E tra l’altro, qualche anno fa lei stessa, dopo averli tagliati, li aveva voluti donare per realizzare delle parrucche destinate a pazienti con tumore. Ma le indiscrezioni riportate non hanno mai trovato conferma e presto sono state messe a tacere.

Kate Middleton in incognito a Londra

Nel frattempo però si vocifera che Kate, anche per evadere dalla sua situazione e rilassarsi, vada a Londra, ma in incognito. Avrebbe adottato la stessa tecnica di Diana, quella di travestirsi per andare ovunque senza farsi riconoscere.

Un trucco che le permetteva di frequentare posti e persone non proprio graditi a Corte. Questo è un fatto accertato, raccontato una testimone diretta, l’attrice Cleo Rocos, che raccontò di una serata trascorsa con la Principessa e la presentatrice Kenny Everett in un bar londinese a fine anni Ottanta.

Lady D usciva da Palazzo chiusa nel bagagliaio dell’auto. E in quella famosa serata si travestì da modello, con giacca mimetica, berretto in pelle, occhialoni, e andò alla Royal Vauxhall Tavern, noto pub gay della capitale, dove nessuno la riconobbe.

Allo stesso modo farebbe Kate. Si traveste per concedersi qualche passeggiata a Londra, senza essere disturbata o fotografata dai paparazzi. Un modo per godersi un po’ di libertà e passare del tempo, senza dover necessariamente pensare sempre alla malattia.

Intanto, la mancanza di sue immagini ufficiali fa crescere la preoccupazioni per le sue reali condizioni di salute, tanto che stanno rispuntando le teorie complottiste, ma anche c’è chi teme che la maledizione della Principessa del Galles possa colpire ancora e che per questo Kate non riuscirà a diventare Regina.