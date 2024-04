Kate Middleton si è tagliata i capelli e li ha donati a una associazione per realizzare parrucche destinate ai malati di cancro. Sono passati 6 anni da allora e nessuno si sarebbe immaginato che anche la Principessa del Galles sarebbe stata colpita da questa malattia, difficile da combattere e difficile da accettare e affrontare.

Per questo ci ha impiegato più di due mesi, dall’operazione all’addome, per comparire in un video e annunciare di avere un tumore. Questo è il retroscena dietro il video-messaggio che solo ora è stato rivelato.

Kate Middleton, la verità dietro video-annuncio del cancro

Non è semplice spiegare agli altri di avere un cancro. Lo ha ammesso la stessa Kate Middleton nel suo video. Specialmente se a casa hai dei bambini piccoli che vedono la mamma in difficoltà. Lei e William hanno avuto bisogno di tempo, in primo luogo per assimilare loro stessi la notizia e superarne lo choc; in secondo luogo hanno dovuto trovare le parole per raccontare cosa stava succedendo a George, Charlotte e Louis, senza spaventarli o traumatizzarli, ma senza nemmeno nascondere loro la verità.

A tutto ciò, nella situazione in cui si trova la Principessa, va aggiunto il fatto che lei lo ha dovuto annunciare al mondo intero. Si trattava di rendere pubblica la sua malattia, di rende pubblico un aspetto della vita che di solito si preferisce affrontare privatamente e col sostegno dei propri cari.

Dunque, non è affatto vero o per lo meno non è la motivazione principale, che Kate ha realizzato il video-messaggio per mettere a tacere le teorie complottiste che stavano diventando davvero insistenti e intollerabili. Pare che la spiegazione di fondo di questa lunga attesa prima di mostrarsi pubblicamente e parlare di quanto le stava accadendo, sia dovuta al bisogno di metabolizzare la malattia.

Inoltre, come ha spiegato la biografa reale, Sally Bedell Smith. “Kate è una persona per natura riservata e timida, ci è voluto del tempo prima che se la sentisse di rivelare il cancro”.

Ma la Principessa del Galles – ha sottolineato l’esperta – non ha voluto autocommiserarsi in questo video, ha piuttosto voluto lanciare un messaggio positivo a tutte le persone che si trovano nella sua situazione, ricordando loro che non sono da soli. In questo ha ricalcato lo stile della Regina Elisabetta che sempre ricordava ai suoi sudditi che erano parte di una stessa nazione, lei compresa.

Kate Middleton, il taglio dei capelli per il cancro

Sembra altrettanto incredibile pensare che solo nel 2018 Kate decise di donare i suoi capelli per farne parrucche destinate a persone sottoposte ai trattamenti contro il cancro. Il suo hair stylist, Joey Wheeler, raccontò che suggerì alla allora Duchessa di Cambridge di accorciare la lunga chioma. Fu Lady Middleton a pensare di donare i capelli tagliati a una associazione per realizzare parrucche destinate ai malati di cancro. “Così una bambina avrebbe potuto indossare una parrucca fatta coi capelli di una vera principessa”.

La donazione fu anonima o meglio Kate non usò il suo nome. Ha preferito restare nell’ombra ed evitare che il suo gesto fosse pubblicizzato. Non c’era nessuno scopo dietro questa decisione se non quello di fare del bene agli altri.