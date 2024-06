Kate Middleton, ultime notizie. “Il viaggio che deve fare da sola”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

La guarigione dal cancro è “un viaggio che Kate Middleton deve fare da sola“. Il supporto di William, dei bambini, dei suoi genitori e della gente comune è fondamentale, ma la la Principessa del Galles deve affrontare la sua battaglia contro la malattia in prima persona. È questo il messaggio segreto contenuto nella splendida foto che la ritrae immersa nella natura, condiviso il giorno prima della sua apparizione pubblica durante il Trooping the Colour.

Kate Middleton, come sta davvero

Se il Palazzo e in genere la Famiglia Reale cerca di dare messaggi positivi sulle condizioni di salute di Kate Middleton, molti esperti di questioni reali insistono sul fatto che in realtà il tumore sia più aggressivo e avanzato di quanto ci vogliono far credere.

In realtà, l’unica certezza che abbiamo sul tumore della Principessa è che non conosceremo mai i particolari, almeno per un bel po’ di anni, ma possiamo leggere dei segnali nel comportamento di William e delle persone che le stanno accanto. E anche nelle fugaci apparizioni che Kate stessa si concede.

Kate Middleton, il significato segreto della sua ultima foto

Della sua partecipazione al Trooping the Colour si è detto tutto, compreso il significato nascosto dei suoi orecchini. Ma altri dettagli emergono dalla foto che Kate ha condiviso lo scorso 14 giugno. La Principessa del Galles è ritratta in mezzo alla natura, dietro di lei c’è un albero altissimo. Lei è sola e guarda verso l’alto.

Fonte: IPA

La posa e l’ambientazione del ritratto sono significative, come spiega la biografa reale Sally Bedell Smith. “Kate guarda verso l’alto come segno di speranza e incoraggiamento per tutti“. La scelta di farsi ritrarre nella natura è altrettanto significativa, perché tra il verde delle piante è un modo per ricaricarsi e assorbire le energie positive emanate dalla natura.

Kate da sempre è sostenitrice della filosofia giapponese del “bagno nella foresta” e da anni sottolinea l’importanza di vivere all’aria aperta perché dà numerosi benefici fisici e mentali.

Kate Middleton, il viaggio da fare da sola

Ailsa Anderson, ex addetta stampa della Regina Elisabetta, ha invece fatto notare come Kate abbia scelto di farsi ritrarre da sola. Questo scatto è arrivato dopo mesi di assenza, l’ultima immagine che avevamo di lei risaliva allo scorso marzo, era il famoso video in cui raccontò al mondo di avere un cancro. Poi più niente fino a questo ritratto. Avrebbe potuto scegliere una foto con William o con i tre bambini, George, Charlotte e Louis, ma lei ha preferito comparire da sola. E questo per un preciso motivo. Per quanto il sostegno della famiglia sia fondamentale, la battaglia contro il cancro “è un viaggio che deve fare da sola”.

Kate Middleton, il fotografo Matt Porteous

La foto di Kate Middleton è stata realizzata da Matt Porteous. La Principessa del Galles ha voluto il fotografo di cui ha grande fiducia e che ha già realizzato altri scatti di Kate, William e della loro famiglia.

Sulla sua pagina Instagram Porteous si è detto “profondamente onorato e grato di aver avuto l’opportunità di catturare un momento così speciale”.