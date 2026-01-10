Kate Middleton, giaccone country chic e anello da 36.000 euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha pubblicato su Instagram un nuovo video in occasione del suo 44esimo compleanno. La clip è un’esaltazione dei benefici della natura e un ringraziamento per averla aiutata a superare la prova più difficile, quella del cancro. Alberi, fiumi, foglie, il sole hanno avuto un effetto positivo sulla Principessa del Galles che ha voluto rendere grazie per essere ancora viva. Ma c’è un altro aspetto del video di Kate che non è passato inosservato.

Kate Middleton, il giaccone di Barbour che tutte le invidiano

Nella clip compare anche Kate Middleton. Si potrebbe dire che è un dialogo tra lei e la natura. Ma oltre al messaggio che la Principessa del Galles ha voluto lasciare proprio in occasione del suo compleanno, in molti hanno ammirato il look con cui si è presentata.

Kate ha scelto un outfit sportivo. D’altro canto, si trattava di passeggiare nel bosco o in riva al fiume in inverno. Dunque, aveva bisogno di indossare capi comodi e caldi. Così, si è affidata a Barbour, scegliendo un trench verde militare che appartiene al suo guardaroba dal 2023.

Creato in collaborazione con Alexa Chung e realizzato in cotone elasticizzato con un colletto piatto in velluto a coste, bilancia perfettamente funzionalità e stile, Kate lo ha coordinato a un cappello con visiera dello stesso colore e con una sciarpa. Mentre ai piedi calzava i suoi stivali alti, firmati Penelope Chilvers.

Kate ama molto questo brand e ne possiede diversi capi, a partire dalla giacca Edith della collezione di Alexa Chung. Già nel 2012 è stata fotografata col giaccone cerato Defence e nel 2019 ha aggiunto al suo guardaroba il modello Longshore imbottito blu.

Kate Middleton, l’anello di fidanzamento da 36mila euro

Malgrado l’abbigliamento sportivo, Kate ha deciso di indossare il suo iconico anello di fidanzamento che era appartenuto a Lady Diana. Si tratta di uno dei gioielli più famosi al mondo, è composto da uno zaffiro blu ovale da 12 carati circondato da 14 brillanti rotondi e montato su un anello in oro bianco da 18 carati. Il suo valore è di 36mila euro, ma la Principessa non ha avuto paura di immergere nell’acqua di un ruscello la mano in cui lo indossava.

Eppure non sempre Kate lo porta. Specialmente negli ultimi tempi, dopo il cancro, lo ha alternato con la fede dell’eternità, probabilmente un regalo di William.

Addirittura nella sua prima uscita pubblica del 2026, in occasione della quale si è recata in visita presso il Charing Cross Hospital di Londra, non portava alcun anello, ad eccezione della fede nuziale. In molti si sono chiesti il motivo dell’assenza dell’anello di fidanzamento. E la risposta più probabile a questo interrogativo è che Kate non lo indossava per questioni igieniche. Tra l’altro, non è la prima volta che rinunciava ai suoi anelli durante una visita in ospedale.

