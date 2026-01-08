Kate Middleton, prima uscita pubblica a sorpresa del 2026: la reazione inaspettata

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha sorpreso tutti quando si è arrivata con William al Charing Cross Hospital di Londra. Infatti, la sua presenza non era prevista. Il personale medico e i volontari del centro sono rimasti letteralmente sbalorditi nel vederla e qualcuno ha esclamato semplicemente: “Wow”. D’altro canto, la Principessa del Galles era estremamente affascinante con un look monocromatico bordeaux.

Kate Middleton, l’uscita a sorpresa

Kate Middleton, con William, ha quindi effettuato la sua prima uscita pubblica del 2026. E non era nella sua agenda. Da qui la sorpresa, ma è evidente che la Principessa ci teneva a far sentire personalmente il suo sostegno al personale medico, agli infermieri e ai volontari che si occupano amorevolmente dei pazienti. D’altro canto, Kate ha sperimentato in prima persona quanto fondamentale e difficile sia il loro lavoro e quanto è importante che ci sia un’interazione positiva tra i pazienti e chi li prende in cura, sotto tutti gli aspetti.

Kate ha anticipato il suo rientro al lavoro. Di solito, infatti, riprende gli impegni di Corte dopo il suo compleanno, il 9 gennaio, che probabilmente festeggerà nel Norfolk ad Anmer Hall. Tenuto conto di questa sua abitudine, il Palazzo non aveva messo nella sua agenda la visita al Charing Cross Hospital.

Ma la Principessa del Galles voleva ringraziare personalmente, insieme a William, il personale del servizio sanitario nazionale per il lavoro svolto. Appena è comparsa, i presenti sono esplosi in un “wow” e per sdrammatizzare il momento, il Principe ha salutato tutti con una battuta. Guardando l’orologio, ha detto: “Buon anno, se ancora possiamo dirlo”.

Getty Images

Una volontaria ha raccontato: “Sono così carini, tutti sono stati molto positivi, devo dire che mi piacciono tantissimo”.

La confessione di Kate Middleton

William e Kate hanno preso il tè con il personale dell’ospedale e hanno parlato coi volontari che hanno raccontato la loro giornata di lavoro e il rapporto che si instaura coi pazienti che spesso si trovano ad aspettare molto tempo in attesa di ricevere le cure.

La Principessa ha annuito e ha confessato che anche per lei è stata un’esperienza “scoraggiante”. William ha poi aggiunto: “Entrambi abbiamo avuto esperienze diverse con gli ospedali. Io che lavoro con l’elisoccorso, Catherine con il suo recente percorso di cure e oggi veniamo qui e ci ricordiamo quanto siano importanti tutti i team, tutto il personale, i pazienti, ogni tipo di interazione. È davvero commovente ed è davvero importante che riconosciamo e apprezziamo tutto ciò che accade nel servizio sanitario nazionale e quel legame fortissimo tra paziente e assistente”.

Kate Middleton, affascinante in bordeaux

Getty Images

Per la sua prima uscita pubblica nel 2026, Kate ha optato per un look monocromatico bordeaux. Lady Middleton si è presentata con un raffinato tailleur pantaloni e lo ha abbinato a una blusa in seta con collo alto. Come accessori ha scelto delle décolleté in suede e una handbang marrone.

La Principessa ha lasciato i suoi lunghi capelli sciolti ricadere in boccoli oltre le spalle e ha optato per un make up che puntava sullo sguardo con un ombretto marrone, mentre le labbra ha scelto un rossetto rosato.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!