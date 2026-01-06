Kate Middleton si prepara a festeggiare i 44 anni e rinuncia a due viaggi con William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è pronta a festeggiare i suoi primi 44 anni il prossimo 9 gennaio e intanto per il 2026 ha già stabilito quelle che sono le sue priorità. Da qui la decisione di non accompagnare suo marito William in due viaggi internazionali ufficiali.

Kate Middleton compie 44 anni

Il 9 gennaio Kate Middleton compie 44 anni. Come sempre, festeggerà il suo compleanno in forma privata, con William e i tre bambini, George, Charlotte e Louis. È probabile che quel giorno sarà raggiunta dai suoi genitori Carole e Michael Middleton, mentre più difficilmente andranno a trovarla la sorella Pippa e il fratello James.

Di solito, la Principessa del Galles trascorre il giorno del suo compleanno ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk. È qui che in generale William e Kate festeggiano le ricorrenze di famiglia, lontano dagli occhi indiscreti dei media e dal protocollo di Corte, per godersi un po’ di relax immersi nella natura, anche d’inverno. Infatti, Lady Middleton ha più volte sottolineato la sua passione per le attività all’aria aperta anche quando le temperature sono rigide.

Il suo compleanno segna sempre anche il ritorno agli impegni pubblici. Infatti, cadendo il 9 gennaio, le Feste natalizie sono già finite e anche le vacanze scolastiche dei figli sono agli sgoccioli. Per cui, quasi certamente, dopo l’augusto genetliaco Kate riprenderà il lavoro. L’unico anno in cui ha fatto eccezione è stato il 2024, quando era stata operata all’addome e le avevano diagnosticato il cancro.

A due anni di distanza da quella diagnosi, come ha sottolineato l’esperta in questioni reali, Katie Nicholl: “Per chiunque abbia vissuto la devastazione di una diagnosi di cancro, un altro anno di vita è motivo di festa“. Ha inoltre affermato che la Principessa è una persona estremamente positiva e proprio il modo in cui ha affrontato la malattia con speranza e ottimismo, l’ha resa ancora più popolare e amata.

Kate Middleton rinuncia a due viaggi con William

La malattia ha cambiato le priorità di William e Kate. Senza dimenticare gli obblighi verso la Corona, entrambi sono molto focalizzati sulla famiglia. Si ritiene che sia questo il principale motivo che abbia portato la Principessa del Galles a rinunciare ad accompagnare suo marito in due importanti viaggi internazionali in programma nel 2026.

Il Principe infatti dovrebbe recarsi negli Stati Uniti a luglio per celebrare il Giorno dell’Indipendenza e partecipare alla Coppa del Mondo FIFA. Andrà anche in India per partecipare alla cerimonia degli Earthshot Awards. Erano previsti anche tour in Australia e Cina, ma sono stati cancellati.

Al momento l’agenda reale non ha in programma alcun viaggio congiunto di William e Kate. La Principessa probabilmente non vuole allontanarsi troppo a lungo dai figli, specialmente da George, che sta vivendo un momento di grandi cambiamenti. Infatti, a partire dalla seconda metà di quest’anno avrà un ruolo sempre più attivo a Corte, a settembre inoltre cambierà scuola e probabilmente si trasferirà a Eton o in un collegio simile.

Anche William vuole essere più presente nella vita dei suoi ragazzi. Per questo, i lunghi viaggi all’estero che i Principi del Galles erano soliti fare sono stati sostituiti con visite più brevi e limitate durante l’anno.

