Dagli orecchini Cavolfiore ai capelli raccolti come corti, il messaggio di Kate Middleton sulla battaglia contro il cancro nel look del Trooping the Colour.

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look al Trooping the Colour

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo mesi di assenza e ogni dettaglio del suo look al Trooping the Colour è stato sottoposto alla lente d’ingrandimento, svelando il significato segreto dietro ogni precisa sua scelta.

Kate Middleton, i segni rivelatori della sua battaglia contro il cancro nel look

Su Kate Middleton al Trooping the Colour, lo scorso 15 giugno, si è detto di tutto, ma dobbiamo soffermarci su alcuni particolari del suo aspetto perché dicono molto della sua battaglia contro il cancro e come la sta affrontando per lei, per suo marito William, per i suoi tre figli George, Charlotte e Louis e per la Corona. Dagli orecchini al cappello, dall’abito riciclato ai capelli raccolti come sempre, ogni accessorio è un segno rivelatore di quello che sta passando e veicola un messaggio di positività e speranza.

Kate Middleton, l’abito riciclato

Per affacciarsi sul balcone di Buckingham Palace, Kate ha indossato un abito riciclato, ma modificato per la specifica occasione e per meglio adattarlo al suo fisico che è più magro del solito. In particolare, la Principessa del Galles ha indossato il vestito bianco di Jenny Packham che aveva sfoggiato nel 2023 al party pre-incoronazione.

Nella versione 2024 ha alzato la cintura tagliando il nastro scuro in due, in modo da rendere il modello più strutturato. Poi ha aggiunto al bordo del colletto un piccolo fiocco di riempimento che dona più movimento e rende più raffinato il capo.

Kate Middleton e gli orecchini cavolfiore

Kate ha impreziosito l’abito bianco con gli orecchini Cavolfiore, a lobo in perle bianche e oro giallo, realizzati da Cassandra Goad, da 5.157 euro. Dal 2012 Kate li ha indossati più di 70 volte, tra queste anche per il battesimo di suo figlio Louis nel 2018 e alla cerimonia di chiusura di Wimbledon 2023. Questi orecchini sono tra i suoi preferiti e spesso li ha indossati in momenti felici o significativi della sua vita. Il fatto che li abbia scelti anche per l’evento che ha segnato il suo ritorno dopo la diagnosi di cancro, indica la speranza di uscire presto dal tunnel della malattia e di tornare a vivere serenamente come prima.

Ma non solo, le perle hanno un alto valore simbolico, come hanno spiegato i gioiellieri Marahlago: “Il processo di formazione unico delle perle, in cui un corpo estraneo dentro una conchiglia si trasforma in una bella gemma, è visto come simbolo di metamorfosi di qualcosa di negativo in qualcosa di positivo. Ecco perché le perle sono associate alla buona sorte”.

Kate Middleton, i capelli raccolti contro le fake news

Altro dettaglio fondamentale del look di Kate Middleton sono i capelli. Molte false indiscrezioni nei giorni precedenti la sua apparizione pubblica sostenevano che la Principessa del Galles avesse perso i capelli a causa della chemioterapia. Ebbene, lei si è presentata al Trooping the Colour con i capelli raccolti in una delle sue classiche acconciature elaborate, dimostrando che la sua chioma è intatta, anche se a un primo sguardo potevano sembrare fintamente corti. Anzi poco prima della sua apparizione ha condiviso una foto in cui i capelli sono lasciati sciolti e lunghi oltre le spalle.

In questo modo ha confutato le fake news e ha sbugiardato la foto agghiacciante, creata con l’intelligenza artificiale, che la ritraeva senza capelli. Questo non significa che Kate non sia vicino a tutte le persone che invece ha perduto i capelli a causa delle cure contro il cancro. Prima di ammalarsi la Principessa del Galles infatti donò i suoi capelli per fare delle parrucche destinate ai pazienti oncologici.