Kate Middleton, la cartolina di Natale è una dolcissima foto mai vista prima

Kate Middleton e William hanno condiviso la cartolina di Natale su Instagram: una foto tenerissima coi figli scatta lo scorso aprile

Kate Middleton e William hanno condiviso sul loro profilo Instagram ufficiale la cartolina di Natale. Anche questa volta hanno scelto una foto di famiglia che non ha molto a che vedere con le Feste, ma esprime tanto dolcezza e calore famigliare.

Kate Middleton, la cartolina di Natale 2025

Probabilmente quella dei Principi del Galles, è la cartolina di Natale regale più attesa dell’anno. E in effetti, William e Kate Middleton tendono a condividerla dopo le altre teste coronate. Anche per il 2025 la coppia ha scelto un ritratto di famiglia per fare gli auguri che poco ha a che fare col Natale.

Infatti, di solito William e Kate scelgono delle foto, realizzate coi figli, in momenti felici trascorsi assieme durante l’anno.

Per Natale 2025 hanno scelto una foto scattata da Josh Shinner nel Norfolk lo scorso aprile, più o meno nello stesso periodo in cui il fotografo ha realizzato il ritratto di Louis per il suo compleanno che è in quel mese e per quello di George, condivise a luglio.

Kate Middleton sceglie il verde

Il colore dominante del biglietto di auguri di quest’anno è il verde. È evidente che si tratta di un omaggio alla natura che Kate considera come un rifugio in cui trovare calma e serenità, soprattutto dopo la diagnosi di cancro.

Nella foto William e Kate sono seduti su un prato fiorito, circondati dai loro tre figli. Louis è tra le gambe del papà che lo abbraccia, Charlotte è aggrappata al suo braccio e appoggia la testa sulla spalla. George invece è seduto con le gambe incrociate accanto a William. Appena dietro, tra il marito e il figlio maggiore che cinge con un braccio, c’è Kate.

Tutti e cinque sorridono felici e hanno un’aria spensierata. Insomma, sembrano immortalati in un momento di vera serenità, come se si trattasse di un picnic domenicale immersi appunto nella natura.

La cartolina di Natale è in continuità con le ultime immagini di famiglia che i Principi del Galles hanno condiviso. Fiori, alberi, spiaggia fanno da sfondo ai loro ritratti, dando maggiore importanza alla dimensione intima e privata, piuttosto che a quella pubblica e formale. Il verde ritorna anche nei look di famiglia.

