Stefano De Martino riparte da Gilda Ambrosio: le foto di inizio anno insieme

Mentre continua a collezionare successi in tv, in un testa a testa sempre più serrato con Gerry Scotti, Stefano De Martino fa parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Il conduttore non smette infatti di essere al centro delle pagine di cronaca rosa, specialmente per la vicinanza a una persona che continua a fare capolino di tanto in tanto nella sua vita.

Stiamo parlando di Gilda Ambrosio, imprenditrice legata da tempo a De Martino da un’amicizia che in molti hanno spesso definito qualcosa di più. I due del resto non si sono mai allontanati del tutto e ancora una volta sono apparsi insieme su Instagram in un’occasione speciale.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, semplice amicizia o ritorno di fiamma?

Non hanno mai negato di essere legati da un rapporto speciale, ma il dubbio è lecito: questa volta tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è ritorno di fiamma o si tratta di una semplice – e bellissima – amicizia? A sollevare il dubbio in curiosi e appassionati di gossip sono state le ultime foto dell’imprenditrice di The Attico, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo Capodanno trascorso a Napoli. La stilista ha pubblicato diverse istantanee che la ritraggono insieme ad alcuni dei suoi amici più cari, e tra questi figura anche De Martino, immortalato di spalle mentre appende un quadro.

Un gesto apparentemente innocente, che però potrebbe sottintendere qualcosa di più, visto che proprio lo stesso quadro è apparso in un carosello condiviso dallo stesso conduttore. Che i due non abbiano più voglia di nascondere il loro sentimento? Con questi scatti Gilda Ambrosio potrebbe aver voluto ufficializzare un rapporto che, tra allontanamenti e riavvicinamenti, va avanti da parecchi anni. Del resto De Martino è single da qualche mese, da quando si è conclusa la storia con Caroline Tronelli: secondo alcuni a decretare la fine del rapporto sarebbe stata la presenza, piuttosto ingombrante, proprio di Gilda Ambrosio.

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino, quel legame che non si è mai spezzato

Il conduttore di Affari Tuoi e l’imprenditrice napoletana, sebbene entrambi siano da sempre attenti alla loro privacy, non hanno mai fatto mistero di essere legati da un rapporto speciale. “A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita”, avrebbe confidato Gilda non troppo tempo fa.

I due si conoscono da anni e in passato avrebbero avuto una fugace liason, poi trasformatasi in una splendida amicizia. “Gilda fa parte della mia vita, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità”, aveva confidato lui nel 2018 quando già si parlava di una possibile relazione fra i due.

L’ex ballerino di Amici e l’imprenditrice negli anni sono stati spesso pizzicati insieme tra sguardi d’intesa e (tanta) complicità, tanto che qualche mese fa su Oggi si parlò di “un weekend di fuoco tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che hanno trascorso due giorni e due notti senza separarsi mai. L’imprenditrice ha passato 48 ore di fila nella lussuosa casa milanese di Stefano”.

Allora Alberto Dandolo aveva fatto sapere che De Martino non aveva alcuna intenzione di rinunciare al suo ritrovato status di single, ma pare che questo avrebbe fatto “inevitabilmente soffrire Gilda, che vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale”. Viene da chiedersi se oggi le cose sono cambiate: che l’anno nuovo abbia portato a riaccendere la passione tra i due?

