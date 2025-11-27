Stefano De Martino, “con Gilda Ambrosio 48 ore di fuoco ma lei ora sta soffrendo”

Weekend milanese infuocato per Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: 48 ore insieme riaccendono i rumors su una storia che non si è mai davvero chiusa

La storia tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio torna al centro dell’attenzione come un romanzo che non trova mai un capitolo finale. I due, da anni protagonisti di un’alchimia che sfugge alle definizioni classiche, avrebbero trascorso 48 ore insieme nella casa milanese del conduttore di Affari Tuoi, alimentando ancora una volta le voci che li accompagnano da sempre. Una parentesi intensa, raccontano i bene informati, fatta di due giorni e due notti senza mai separarsi. Un dettaglio che sembra pesare più di qualsiasi dichiarazione ufficiale.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme

Secondo chi conosce la stilista, la presenza di Gilda Ambrosio nella vita di Stefano De Martino non sarebbe mai svanita davvero del tutto. Anche quando l’ex ballerino, negli ultimi mesi, sembrava concentrato sulla relazione con la giovane Caroline Tronelli, l’ombra elegante e discreta dell’imprenditrice napoletana non avrebbe smesso di gravitare attorno alla sua quotidianità.

C’è chi giura che tra i due non si sia mai spezzato quel filo sottile che lega le storie destinate a ritornare, e chi invece sostiene che la loro sia una sintonia naturale, capace di riaccendersi ogni volta senza bisogno di dichiarazioni.

L’ultimo pettegolezzo arriva da Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, parla di “un weekend di fuoco tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che hanno trascorso due giorni e due notti senza separarsi mai. L’imprenditrice ha passato 48 ore di fila nella lussuosa casa milanese di Stefano”.

E ancora: “I due nel fine settimana milanese sono stati avvistati insieme in diversi locali del centro ma sempre in compagnia di amici. De Martino non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al suo ritrovato status di single. Ciò farebbe inevitabilmente soffrire Gilda che vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale”.

Gilda Ambrosio sta soffrendo per Stefano De Martino

Stefano De Martino, abituato a convivere con le voci sulla sua vita sentimentale, sembra muoversi con sicurezza in questo territorio di mezzo. Per lui, Gilda rappresenterebbe un punto fermo, una presenza che non ha mai completamente lasciato la sua orbita emotiva. Una sorta di ancoraggio affettivo che sfugge alle etichette.

Ma c’è il rovescio della medaglia: pare che la stilista non viva con totale leggerezza la fama di “eterna amica speciale”. Negli ambienti fashion, infatti, il suo nome è legato a progetti e successi, eppure ogni volta che torna accanto a Stefano rischia di essere ingabbiata in una narrazione che le sta stretta.

Una posizione scomoda, soprattutto ora che la storia tra loro continua a sembrare sospesa, indefinita: decisamente irrisolta.

Il bello – e il mistero – sta proprio qui: nessuno dei due parla, niente dichiarazioni, nessun post social ambiguo, nessuna smentita. Solo presenze, segnali, weekend condivisi. E quando mancano le parole, il gossip ci mette il resto. Perché quel filo che li lega, più forte del tempo e delle circostanze, è impossibile da ignorare.

Una cosa però è certa: quando si parla di Stefano e Gilda, niente è mai solo ciò che sembra. E queste 48 ore trascorse sotto lo stesso tetto fanno pensare che il capitolo tra loro sia tutt’altro che chiuso. Anzi, è appena ricominciato.

