Stefano de Martino avvistato con Gilda Ambrosio: “Erano mano nella mano”

Fonte: IPA Stefano De Martino "Stasera Tutto E' Possibile" Nella foto: Stefano De Martino

Ci risiamo, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme a un concerto a Milano. Nessuna foto ufficiale che li ritragga fianco a fianco, ma qualcosa sarebbe bastato per riaccendere la miccia del gossip.

C’è chi li chiamerebbe “situationship” chi preferisce parlare di affinità elettive. Quello tra Stefano e Gilda sembra il classico legame che sfugge alle definizioni, fatto di presenza costante e libertà assoluta. Nessun obbligo, solo momenti da condividere quando si ha voglia. Una dinamica che ormai è quasi un marchio di fabbrica, almeno per chi (come loro) vive tra moda, tv e jet set.

Alessandro Rosica ha parlato di “amici speciali che si divertono insieme”, liquidando quindi ogni interpretazione sentimentale. Niente cuori e violini, quindi: solo leggerezza e complicità.

Milano, Dua Lipa e quei due in platea, forse mano nella mano

Pare che Stefano de Martino e Gilda Ambrosio siano andati al concerto di Dua Lipa in compagnia di alcuni amici comuni. Entrambi hanno pubblicato foto e video della serata sui social, ma senza apparire insieme in nessuno scatto. Un atteggiamento discreto che alimenta le voci: secondo Rosica i due sarebbero stati fotografati mentre si tenevano per mano durante l’attesa del concerto. L’immagine, divulgata dallo stesso Rosica, li riprende sorridenti e vicini come se fossero una coppia. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe mantenuto un profilo basso, cercando di non dare nell’occhio.

Stefano de Martino non è nuovo a queste vicende di gossip: nelle ultime settimane era stato visto prima su uno yacht con una giovane bionda, poi a cena con l’influencer Angela Nasti. Eppure questa serata con Gilda sembrerebbe avere un tono diverso. Tra gli appassionati di cronaca rosa si mormora che potesse essere stata semplicemente un’uscita tra vecchi amici, mentre altri non escludono un ritorno di fiamma velato.

Tra amicizia e ritorno di fiamma: cosa potrebbe esserci tra Stefano e Gilda

Il legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio risale al 2017, quando vennero fotografati insieme per la prima volta. Da allora la loro complicità è stata evidente: lui ha definito Gilda una “persona con cui ho avuto un’empatia fortissima”, mentre lei lo ha descritto come un grande amico. Nel corso degli anni i due si sono frequentati spesso anche nei medesimi ambienti (la moda, gli eventi mondani), ma sempre nell’ambito di un’amicizia speciale.

Nel mondo del gossip non mancano i dubbi: se Stefano afferma di avere paura di legarsi in amore, alcuni fan pensano che forse con Gilda sia diverso. Con questi presupposti, l’ipotesi di un ritorno di fiamma si fonda sui piccoli gesti: qualche sguardo complice, una risata condivisa, il fatto che i due continuino a frequentarsi anche ora che lui è single. Naturalmente, i diretti interessati per ora mantengono il silenzio.