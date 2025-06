Stefano De Martino, Gilda Ambrosio rompe il silenzio sul loro legame

Gilda Ambrosio parla per la prima volta del rapporto con Stefano De Martino dopo le indiscrezioni su una loro storia d'amore

Gilda Ambrosio rompe il silenzio sul rapporto con Stefano De Martino dopo le numerose indiscrezioni su una possibile relazione fra i due. Nell’ultimo periodo il conduttore è stato avvistato con diverse donne, fra passeggiate romantiche e vacanze in barca. Fra loro anche l’imprenditrice di The Attico.

Gilda Ambrosio parla di Stefano De Martino

Da sempre attenta alla sua privacy, Gilda Ambrosio ha deciso di lasciarsi andare per la prima volta riguardo il legame con Stefano De Martino. A svelare le sue parole è il settimanale Oggi secondo cui l’imprenditrice avrebbe confermato di essere molto legata al presentatore Rai.

“A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita”, avrebbe detto Gilda.

I due dunque hanno un rapporto speciale, confermato anche dalla scelta di trascorrere insieme le vacanze. Stefano De Martino infatti è partito in direzione della Sardegna insieme a Gilda Ambrosio. Come svela Oggi, i due sono atterrati con un aereo a Olbia, affittando poi un’auto sportiva per raggiungere Porto Cervo.

Lì l’ex marito di Belen Rodriguez ha fatto arrivare la sua barca di 11 metri e mezzo che può accogliere sino a 16 persone e con 6 posti letto. Durante l’imbarco a Porto Cervo, De Martino avrebbe provato in tutti i modi a difendere Gilda dai paparazzi.

“Già all’imbarco De Martino si accorge del nostro fotografo e decide di contenere slanci d’affetto troppo espliciti nei confronti di Gilda”, si legge sul settimanale. Con loro erano presenti, per trascorrere qualche giorno in mare, anche altri ospiti fra cui Caroline Tronelli, ricca ereditiera indicata da molti come una possibile compagna di De Martino.

In barca anche Stefano Tronelli, padre di Caroline e proprietario della Tron Group Holding azienda che offre servizi di consulenza aziendale, e Francesco e Marinicol, proprietari di un brand di costumi.

Gli amori di Stefano De Martino

Emma Marrone e Belen Rodriguez sono state senza dubbio le donne più importanti nella vita di Stefano De Martino. Il conduttore è stato legato, durante la sua permanenza ad Amici di Maria De Filippi, alla cantante salentina. Un storia d’amore terminata dopo l’incontro con Belen e l’inizio di quella che sembrava una favola: prima la nascita di Santiago, poi le nozze.

Il legame fra Belen e Stefano è stato segnato da continui tiri e molla, profonde crisi e momenti romantici. Dopo l’ennesimo addio, De Martino non ha più ufficializzato le sue storie d’amore, ma avrebbe vissuto diversi flirt in questi anni da Angela Nasti a Paola di Benedetto.

In questo periodo della sua vita Gilda Ambrosio ha sempre avuto un ruolo essenziale nella sua esistenza. I due sono apparsi sempre molto vicini, legati da un sentimento profondo a cui – però – non hanno mai dato un nome specifico. Entrambi, d’altronde, sono sempre apparsi molto criptici riguardo la vita privata.

“Gilda fa parte della mia vita, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità”, aveva confidato lui nel 2018 quando già si parlava di una possibile relazione fra i due. Di certo da sempre Gilda rappresenta un punto fermo per Stefano e una donna che, negli anni, ha saputo restare al suo fianco.