Caroline Tronelli dopo l’addio a Stefano De Martino diventa influencer

Caroline Tronelli volta pagina dopo l’addio a Stefano De Martino e torna sui social, iniziando una carriera come influencer. La storia d’amore con il conduttore, che per tutta l’estate aveva scatenato la curiosità dei fan, sembra ormai terminata e la giovane avrebbe deciso di tornare sui social dopo una breve assenza.

La nuova carriera di Caroline Tronelli dopo l’addio a Stefano De Martino

Archiviata la storia d’amore con Stefano De Martino, Caroline Tronelli è tornata sui social. La 22enne ha infatti riaperto i profili Instagram e TikTok, iniziando, a quanto pare, una carriera come influencer. La love story con il conduttore aveva permesso a Caroline di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, così tanto che diverse aziende l’hanno scelta come testimonial.

Sul suo profilo sono apparse alcune collaborazioni con l’hashtag ADV e Caroline Tronelli, come svela FanPage, avrebbe partecipato anche ad un evento in veste proprio di influencer. Su Instagram la vediamo sfoggiare outfit favolosi e raccontare il suo amore per la famiglia, fra scatti dolcissimi con i nipoti, selfie con la sorella Marinicol e serate con le amiche. Su TikTok svela la sua beauty routine, consigliando prodotti, e mostra i suoi look. Una vera e propria svolta per la modella che sembra aver ripreso in mano la sua esistenza dopo la fine del legame con il conduttore di Affari Tuoi.

Perché Caroline Tronelli aveva lasciato i social?

Il ritorno di Caroline Tronelli sui social coincide con la fine della relazione con Stefano De Martino e arriva dopo una scelta fatta qualche tempo fa dalla modella. La 22enne infatti aveva deciso di chiudere momentaneamente i suoi profili su Instagram e TikTok dopo che sul web aveva iniziato a circolare un video intimo che la ritraeva insieme al conduttore, sottratto illegalmente dalle telecamere di sicurezza della sua abitazione e diffuso in alcuni siti.

In quell’occasione Caroline aveva scelto di lasciare i social per evitare ulteriore attenzione mediatica. Qualche tempo fa lo stesso Stefano De Martino aveva commentato la vicenda, raccontando di aver vissuto momenti difficili e complicati a causa della diffusione di un video che ritraeva un momento intimo e privato.

“Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento – aveva svelato -. Quando mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”.

“Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. – aveva aggiunto – Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte. Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.