Chi è Marinicol, la sorella di Caroline Tronelli

IPA Stefano De Martino

Marinicol è la sorella di Caroline Tronelli, fidanzata di Stefano De Martino. Nuovo volto dell’imprenditoria, è legatissima alla sua famiglia ed è riuscita negli anni a imporsi grazie ad un marchio creato insieme al fratello.

Chi è Marinicol Tronelli

Riservatissima per quanto riguarda la vita privata, Marinicol Tronelli è una giovane imprenditrice di successo. Insieme al fratello Francesco infatti ha fondato nel 2020 il brand Nort Beachwear. Si tratta di una linea di costumi da bagno ecosostenibili e abiti casual per il tempo libero. Intervistati da Forbes, i fratelli di Caroline Tronelli hanno raccontato di essere vissuti e cresciuti in simbiosi, tanto che il nome del loro brand, Nort, non è altro che l’anagramma del soprannome che è stato dato ai Tronelli, ossia Tron.

Non solo, i fratelli hanno rivelato di aver trascorso tutta la loro infanzia in Sardegna, in Costa Smeralda, dove la famiglia ha una villa. La stessa, a quanto pare, in cui Stefano De Martino ha trascorso le sue vacanze estive con Caroline Tronelli. Il progetto di Marinicol e di suo fratello è iniziato nel 2018 e per 18 mesi i due hanno svolto ricerche e approfondimenti, puntando su soluzioni eco-friendly.

In seguito hanno aperto alcuni store monomarca a Roma, a Porto Cervo e a Ibiza. “Dal punto di vista della distribuzione invece il brand si trova in più di 70 punti vendita in Italia. Ultimamente abbiamo ricevuto una proposta di acquisto di una quota significativa dell’azienda, ma abbiamo deciso di posticipare l’eventuale entrata di capitali esterni. Sappiamo di poter crescere ancora molto, e vogliamo puntare su noi stessi”, hanno raccontato.

Dietro il loro successo c’è anche la capacità di utilizzare al meglio i social. Su Instagram, Marinicol Tronelli ha un profilo privato, ma alcuni scatti della giovane si possono trovare sul profilo social del brand dove la sorella di Caroline sfoggia i costumi Nort Beachwear.

“Siamo nati grazie alle piattaforme social – hanno spiegato -: il nostro progetto è partito con il canale e-commerce, ma dopo pochi mesi dall’inizio dell’attività migliaia di persone hanno iniziato a seguirci su Instagram. Nel 2022 abbiamo ricevuto quasi 3,5 milioni di visite su Instagram e 360 mila utenti sulla nostra piattaforma online”.

I segreti della famiglia Tronelli

Marinicol, Francesco e Caroline dunque sono cresciuti fra la Sardegna e Napoli, creando un legame fortissimo. I tre sono figli di Stefano Tronelli, il fondatore della Tron Group Holding, una società di consulenza molto conosciuta e apprezzata. Occhi chiari, biondissime e sorridenti, Caroline e Marinicol si assomigliano molto.

Caroline ha un rapporto speciale con la nipotina, figlia della sorella maggiore, che spesso compare nel suo profilo Instagram. I fratelli hanno trascorso insieme anche le vacanze. All’inizio dell’estate erano stati avvistati a bordo della barca di Stefano De Martino, al largo del Golfo di Napoli, fra tuffi nell’acqua cristallina e serate nella villa di Posillipo. In seguito la famiglia si era trasferita in Sardegna, per vivere la bellezza della Costa Smeralda. Proprio nello stesso periodo in cui sull’isola era sbarcata anche Belen Rodriguez, protagonista di un incontro imbarazzante con Stefano e Caroline Tronelli.