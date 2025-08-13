Stefano De Martino e Caroline Tronelli , il loro amore messo alla prova: “Si separeranno”

L'amore fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sta per essere messo alla prova. Presto infatti i due innamorati si separeranno.

Caroline Tronelli e Stefano De Martino non si nascondono più, ma presto per la coppia – che è apparsa in Sardegna più innamorata che mai – potrebbe arrivare una prova importante da superare. In autunno infatti Caroline e Stefano si separeranno a causa degli impegni lavorativi del conduttore.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, amore alla prova

Negli scatti che arrivano dalla loro vacanza in Sardegna, Caroline Tronelli e Stefano De Martino sembrano più innamorati che mai. La coppia è sbarcata sull’isola – dove è presente anche Belen Rodriguez con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì – per alloggiare nella villa di famiglia di Caroline. Il conduttore infatti conosce la giovane da moltissimo tempo ed è un amico di famiglia dei Tronelli. Ha un ottimo rapporto sia con Stefano Tronelli, il padre di Caroline che ha fondato la Tron Group Holding, una società milionaria che si occupa consulenze aziendali, che con Francesco Tronelli, suo fratello e fondatore di Nort Beachwear un marchio che crea costumi ecosostenibili.

Il sentimento fra il presentatore e la 22enne sarebbe dunque nato con il tempo e sarebbe appoggiato al massimo dai parenti di lei. Un legame solido che Stefano ha deciso di svelare al pubblico perché è certo di aver trovato la felicità accanto a Caroline. Se le vacanze estive stanno procedendo nel migliore dei modi però, come fa notare il settimanale Chi, a settembre la coppia verrà messa a dura prova.

Caroline e Stefano infatti dovranno separarsi dopo settimane trascorse uno accanto all’altro. De Martino tornerà in televisione con Affari Tuoi, dividendosi fra Roma e Milano per trascorrere del tempo con il figlio Santiago, mentre Caroline tornerà a Napoli per impegni lavorativi. La separazione sarà dunque un vero e proprio banco di prova per la coppia, pronta a scoprire se il sentimento che li lega è davvero così forte.

La relazione di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

L’amore fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ha conquistato le pagine dei giornali in questa calda estate. Il conduttore ha scelto di uscire allo scoperto con la giovane napoletana perché è certo di aver trovato la persona giusta per lui. “Lei è quella giusta”, ha svelato una fonte vicina al presentatore. Dopo l’addio a Belen Rodriguez, Stefano aveva scelto di concentrarsi totalmente sulla carriera, diventando uno dei conduttori di punta della Rai.

Il sentimento per Caroline, 22enne napoletana, sarebbe cresciuto con il tempo, grazie all’amicizia di De Martino con la famiglia Tronelli. Complici alcuni week end in barca e le feste organizzate nella villa di Posillipo di Stefano, i due si sarebbero innamorati. Riservata e lontana dai gossip, Caroline ha un profilo Instagram in cui condivide solo foto di viaggi e di momenti della giornata, senza svelare molto di sè.

Secondo fonti che conoscono molto bene Stefano De Martino, Caroline avrebbe chiesto al presentatore di andare a convivere e, forse anche in vista della separazione che li attende a settembre, l’ex marito di Belen Rodriguez starebbe pensando a questa possibilità.