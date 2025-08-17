Il conduttore di Affari tuoi e la 22enne non si nascondono più e si mostrano intimi e appassionati ma in realtà lei sarebbe molto preoccupata

Prime nubi all’orizzonte nel rapporto tra Stefano De Martino e la nuova fidanzata Caroline Tronelli. La coppia non ha ancora ufficializzato la relazione sui social o sui giornali ma rispetto a qualche mese fa non si nasconde più davanti agli obiettivi dei paparazzi costantemente alle calcagna del giovane showman. Via libera a baci, quasi sempre molto passionali, ed effusioni tra un giro in barca e un tuffo in mare. La 22enne, però, non sarebbe pienamente soddisfatta di questa relazione e dello stile di vita del conduttore di Affari tuoi.

Caroline Tronelli gelosa di Stefano De Martino

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna, sembra che a Caroline Tronelli non vadano “molto giù le donne che circondano Stefano De Martino”. Non solo le ex, tra cui c’è anche Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, ma anche “tutte le ragazze che circondano e tentano di accaparrarsi le attenzioni dell’affascinante conduttore”.

Una sorta di harem che starebbe dando qualche pensiero di troppo a Caroline, che vorrebbe invece essere l’unica donna nella vita dell’ex ballerino di Amici. Non solo: dopo aver trascorso tutta l’estate insieme i due dovranno ora dividersi e tornare alla rispettiva quotidianità. Lui tra Milano, dove vive il figlio Santiago, e Roma, dove lavora in Rai.

Lei, invece, dovrà rientrare a Napoli, la sua città natale dove vive e lavora ancora oggi. Dovrebbero quindi portare avanti una relazione a distanza, un risvolto tutt’altro che piacevole.

Secondo persone molto vicine a De Martino, Caroline avrebbe chiesto al presentatore di andare a convivere ma per il momento non avrebbe ancora ricevuto una risposta certa dal 35enne.

Nonostante questo, però, Stefano sarebbe molto preso dalla ragazza, tanto da non farsi problemi ad uscire allo scoperto con lei. Dopo l’addio definitivo a Belen Rodriguez, De Martino non si è mai mostrato in pubblico con un’altra donna, anche se le occasioni – bello e affascinante com’è – non sono di certo mancate.

Caroline Tronelli ha rivoluzionato tutto e convinto Stefano ad uscire allo scoperto. Ora, però, toccherà vedere se questa relazione sopravviverà alla distanza, al tempo e alle altre donne.

Chi è Caroline Tronelli

Caroline Tronelli è la 22enne napoletana che ha trascorso tutta l’estate con Stefano De Martino. È la figlia di una famiglia di imprenditori napoletani e il fratello, Francesco Tronelli, è fondatore nonché CEO di North Beachwear, un marchio dedicato completamente all’abbigliamento da mare.

I suoi profili social sono privati e tra l’altro Caroline non condivide nulla che non abbia a che fare con viaggi, prettamente al mare, che deve essere una passione di famiglia, ma null’altro che possa far capire qualcosa in più sul suo conto. Attualmente le informazioni su di lei sono davvero scarse.

Stefano De Martino è da tempo amico della famiglia Tronelli ma solo di recente sarebbe scoppiata la passione con Caroline, la piccola di casa.

“Lui l’ha vista crescere. Lei ama la moda, i cavalli, i balletti su TikTok. Vive tra Napoli e Roma e la sua famiglia possiede anche un appartamento a Milano”, ha raccontato il settimanale Oggi. I due avrebbero già ricevuto la benedizione della famiglia di lei che sarebbe felicissima dell’unione.