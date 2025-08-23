Stefano De Martino e Caroline Tronelli fanno sul serio: “L’ha presentata a Santiago”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono la coppia del momento, ma chi pensa si tratti solo di un flirt estivo dovrà ricredersi: fonti vicine ai due assicurano che le intenzioni del conduttore sarebbero serissime. L’ex protagonista di Amici avrebbe già ufficializzato la relazione con la 22enne, e l’avrebbe presentata alla persona più importante della sua vita: il figlio Santiago.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli fanno sul serio

Dopo numerosi flirt mai confermati, Stefano De Martino sembra aver ritrovato la serenità accanto alla giovane Caroline Tronelli. I due fanno coppia da diverso tempo, e le cose tra loro sembrano funzionare benissimo: è quanto fanno sapere alcuni amici del conduttore, che a DiPiù Tv hanno assicurato che non si tratterebbe solo di un amore estivo. “Stefano fa sul serio con Caroline. È la prima volta che ufficializza una relazione dopo la rottura con Belen Rodriguez. E ne ha avute diverse. Significa che tiene molto a lei. E poi conosce da molti anni i suoi genitori, e non farebbe nulla che possa offenderli e rovinare l’amicizia che li lega”, hanno spiegato fonti vicine al conduttore di Affari Tuoi.

A testimoniare il forte legame tra i due, anche la scelta di De Martino di presentare la fidanzata alla persona che ama di più al mondo, il figlio Santiago, avuto dalla ex moglie Belen Rodriguez, “cercava la sua approvazione. Approvazione che è arrivata, naturalmente”. Chi li ha visti insieme, assicura che tra i due la chimica è palpabile: “La vuole sempre accanto. Da quando c’è Caroline, Stefano non separa più nettamente la vita privata e quella lavorativa. È pronto a condividere tutto con lei, non teme di potersi annoiare o che lei possa distrarlo dalla carriera ora che sta vivendo un momento d’oro”. La convivenza sarebbe nei programmi ma, precisano i ben informati, “non prima dell’autunno”.

Chi è Caroline Tronelli, la nuova fidanzata di Stefano De Martino

Caroline Tronelli, 22enne napoletana, è la nuova fidanzata di Stefano De Martino. La ragazza è erede di una ricca famiglia partenopea, e conosce il conduttore da molto tempo: suo padre Stefano Tronelli – capo di un gruppo che si occupa di consulenza aziendale – è infatti amico di lunga data del presentatore Rai. Da sempre molto riservata, la studentessa ha da poco resi pubblici i suoi profili social, sui quali condivide soprattutto scatti di viaggi.

Le prime immagini di Stefano e Caroline insieme risalgono allo scorso mese, in occasione di un viaggio in Sardegna a bordo dello yacht di famiglia di lei. Da allora, si sono susseguite moltissime indiscrezioni sulla coppia: qualcuno ha parlato di una convivenza imminente, qualcun altro addirittura di una presunta gravidanza della ragazza.

La curiosità è cresciuta ancor di più quando, in seguito ad un attacco hacker, le videocamere di sorveglianza di casa della Tronelli sono state violate, e un video intimo dei due diffuso in rete. In seguito alla denuncia sporta dal presentatore campano, ad ogni modo, il garante della privacy ha disposto l’immediato blocco della diffusione del filmato e avviato un’istruttoria. L’accaduto, fortunatamente, non sembra aver alterato la serenità di Stefano e Caroline.