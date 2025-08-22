Stefano De Martino di nuovo papà? “Caroline Tronelli potrebbe essere incinta”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Stefano De Martino potrebbe concludere questa intensa estate, vissuta tra giornate al mare, spettacoli in giro per l’Italia e la spiacevole vicenda dei video rubati, con la notizia più bella di tutte. Gira voce, infatti, che Caroline Tronelli possa essere già in dolce attesa. Lei è molto giovane, ha 22 anni, e frequenta ufficialmente il conduttore solo da due mesi ma sembra che il loro rapporto sia già molto intenso e stabile, tanto da pensare di allargare la famiglia.

Caroline Tronelli incinta di Stefano De Martino?

A lanciare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, che ancora una volta ha pubblicato in copertina le immagini delle vacanze di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. L’ex ballerino sembra aver perso la testa per la giovane napoletana, tanto da non nascondersi davanti ai paparazzi.

Dopo la separazione definitiva da Belen Rodriguez, lo scugnizzo di Torre Annunziata ha sempre vissuto passioni mordi e fuggi e ben segrete: Caroline è stata l’unica donna a fargli cambiare idea.

De Martino ama Caroline alla luce del sole e per giunta davanti alla famiglia di lei, che approva questa liaison. Nelle nuove immagini pubblicate dalla rivista si vede Stefano sullo yacht, al largo della Sardegna, insieme alla Tronelli e al padre di lei, che anche lui si chiama Stefano.

“Caroline Tronelli potrebbe essere già in attesa di un figlio“, si legge sul giornale. “Negli scatti appare splendida, con il suo viso dai lineamenti da bambola e le forme leggermente ammorbidite svelate dal micro bikini”.

Un’indiscrezione da prendere con le pinze ovviamente, in attesa di nuovi indizi o conferme. Anche se nei giorni scorsi si è vociferato di una convivenza in vista: forse un altro chiaro segnale che la famiglia si sta per allargare?

Stefano De Martino non ha mai nascosto la voglia di avere un secondo figlio anche se ha espresso la chiara volontà di averlo in un’età più matura, “a 42 anni, quando Santiago avrà diciotto anni”. Ma con Caroline la passione brucia e il volto Rai potrebbe aver deciso di anticipare i tempi.

Del resto pure con Belen Rodriguez la scelta di avere un bambino è stata piuttosto veloce: pochi mesi dopo il primo incontro ad Amici, la soubrette argentina era già in dolce attesa.

Chi è Caroline Tronelli

Caroline Tronelli è la 22enne napoletana che ha trascorso tutta l’estate con Stefano De Martino. È la figlia di una famiglia di imprenditori napoletani e il fratello, Francesco Tronelli, è fondatore nonché CEO di North Beachwear, un marchio dedicato completamente all’abbigliamento da mare.

I suoi profili social sono diventati pubblici da poco e Caroline condivide molto poco, se non alcuni scatti dei suoi viaggi. Conosce Stefano De Martino da sempre, da quando era una bambina visto che suo padre Stefano Tronelli (a capo di un gruppo che si occupa di consulenza aziendale) è da tempo amico del presentatore Rai.

“Il loro rapporto è cresciuto in famiglia, tanto che questa estate la coppia ha trascorso buona parte delle vacanze in Sardegna passando dallo yacht di lui a quello del papà di lei”, hanno rivelato i beninformati.