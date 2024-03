Arriva finalmente la verità su Kate Middleton e, purtroppo, è peggiore di quel che si ipotizzava. È lei stessa, dopo mesi di assenza e speculazioni, a rivelare le sue reali condizioni di salute. Purtroppo, la Principessa ha scoperto di avere il cancro e si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva. La notizia, in un videomessaggio condiviso sui social della Royal Family.

Kate Middleton: “Ho scoperto di avere un cancro”

Non si mostrava in pubblico ormai da mesi, ma adesso Kate Middleton è tornata a mostrare il proprio volto e, con la sua stessa voce, con le sue parole, ha annunciato la terribile notizia: la principessa ha il cancro, e lo ha scoperto dopo l’intervento chirurgico all’addome cui si è sottoposta lo scorso gennaio.

Così come spiegato da lei stessa, non si pensava a un tumore al momento dell’operazione, che è andata bene. Sono stati gli esami seguenti all’intervento a scoprire il cancro. E, a quel punto, il team medico che si sta prendendo cura di Kate, ha deciso che la via migliore fosse quella di una chemioterapia preventiva, da poco iniziata.

“Sono stati mesi duri per la nostra famiglia. – ha confessato con la voce rotta – Certamente è stato uno shock immenso. William e io abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per gestire la cosa privatamente, per il bene della nostra giovane famiglia e, come potrete immaginare, tutto ciò ha richiesto del tempo”. Ci è voluto tempo per rimettersi in sesto dopo l’operazione e tornare in forze abbastanza da poter iniziare la chemioterapia e, soprattutto, “ci è voluto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse a loro comprensibile e per rassicurarli che starò bene”.

“Sto bene”, il toccante messaggio della Principessa

Nonostante le difficoltà, la Principessa si mostra forte e determinata: “Come ho detto ai miei figli, io sto bene e divento più forte ogni giorno, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nel corpo, nella mente e nello spirito”.

Kate si rivolge poi al marito William, smentendo qualsiasi presunta voce di crisi: “Avere William al mio fianco è di grande conforto e rassicurazione. Così come l’affetto, il supporto e la gentilezza che mi è stata mostrata da così tanti di voi. Per entrambi, significa tantissimo”.

Ringrazia per l’affetto ricevuto ma, con grande garbo, la Principessa chiede che, dopo tutte le falsità e le cattiverie degli ultimi mesi, si porga alla sua famiglia il dovuto rispetto: “Spero che capiate che, come famiglia, adesso abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy. Il mio lavoro mi ha sempre donato grande gioia e non vedo l’ora di ritornarvi, ma per il momento sono concentrata su una piena guarigione”.

Infine, Kate si rivolge a tutti coloro che, come lei, combattono contro il cancro: “In questo momento penso anche a tutti coloro che sono affetti da un tumore, a tutti quelli che affrontano questa malattia in qualsiasi forma. Per favore, non perdete la fede e la speranza. Non siete soli”.