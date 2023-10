Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

Kate Middleton e William accolgono un nuovo bebè in famiglia, arrivando così a quota sei. Infatti, James Middleton, fratello della Principessa del Galles, è diventato papà per la prima volta, rendendo nuovamente zia sua sorella.

Kate Middleton, James è papà per la prima volta

La nascita del bebè non è stata annunciata in alcun modo. James Middleton e sua moglie Alizee Thevenet preferiscono non mettersi sotto i riflettori, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più privati della sua famiglia. Già hanno parenti molto ingombranti e in vista, ossia i Principe del Galles, e inevitabilmente anche loro diventano oggetto di curiosità da parte dei media. Si è saputo dell’arrivo del neonato quindi solo perché James e la moglie sono stati intercettati a passeggiare per Notting Hill con una carrozzina.

Del sesto nipotino o nipotina di Kate Middleton e William non si sa nulla, neppure il sesso, figuriamoci il nome. I genitori hanno mantenuto privati ​​i dettagli esatti e la data di nascita del bambino. Si ritiene che lui o lei sia nato nelle ultime settimane quando James ha condiviso uno scatto della moglie allora incinta il 12 settembre per celebrare il loro anniversario dichiarando: “Il meglio deve ancora venire“. Nella foto paparazzata di James e Alizee, il fratello di Kate è già calato nel ruolo del papà premuroso e affettuoso che spinge la carrozzina, lasciando riposare per il tempo di una passeg

giata la mamma.

La coppia annunciò la gravidanza lo scorso luglio condividendo sempre su Instagram alcuni scatti romantici dove Alizée era ritratta con uno dei suoi amati cani e mostrava per la prima volta le curve arrotondate della dolce attesa.

Kate Middleton è zia per la sesta volta

La nascita del bebè avrà senz’altro riempito di gioia Kate che è molto legata a suo fratello, oltre che a sua sorella Pippa. La Principessa del Galles ha sempre mantenuto vivi i rapporti con la sua famiglia, malgrado i numerosi impegni della Corona e le tradizioni da rispettare con la Famiglia Reale. Lady Middleton è stata accanto a James anche quando ha sofferto di depressione e lo ha accompagnato anche ad alcune sessioni di terapia.

Il bebè appena nato è dunque cugino di primo grado di George, Charlotte e Louis, i tre figli di William e Kate. Di conseguenza, è cugino del futuro Re d’Inghilterra ma non ha alcun titolo nobiliare né alcun ruolo attivo nella Monarchia. Il piccolo o piccola si aggiunge alla lista degli altri cuginetti dei Royal Baby. Infatti Pippa Middleton ha due figli: Arthur, quattro anni, Grace, due, e Rose, uno. Mentre come tutti sanno Harry e Meghan sono genitori di Archie e Lilibet con cui però i bambini di William e Kate di fatto non hanno alcun rapporto come del resto i genitori. La frattura tra i Sussex e la Famiglia Reale sembra ormai insanabile.