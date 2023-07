Kate Middleton diventa zia (di nuovo), il dolce annuncio di suo fratello James

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Kate Middleton regale in blu per la seconda incoronazione di Carlo. Ma il look è riciclato

È ufficiale, Kate Middleton diventerà zia. È infatti giunta la splendida notizia da parte di suo fratello minore, James Middleton: lui e sua moglie Alizee Thevenet attendono il loro primo figlio.

Fino a questo momento la coppia era ben nota per la passione per gli animali. Si può infatti dire che fossero già genitori di svariati splendidi cani (purtroppo a gennaio il membro peloso più anziano della famiglia è venuta a mancare, Ella, ndr). Ora però si attende il primo cucciolo d’uomo e di certo zia Kate non vede l’ora.

Kate diventa zia

Non è la prima volta che Kate Middleton festeggia una splendida notizia di questo genere. Sua sorella minore Philippa, per il mondo ormai da anni semplicemente Pippa, ha infatti dato alla luce ben tre bambini: Arthur, Grace e Rose, avuti insieme con il marito James Matthews.

In qualche modo, però, la notizia di James e Alizee ha un valore speciale, perché questa gravidanza ha tutti i connotati di uno splendido regalo a lungo atteso. Dolci gli scatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, con sua moglie che pare annunciare l’arrivo di un bebè ai suoi cani, teneri nell’accostarsi a una già pronunciata pancia.

“Non potremmo essere più emozionati. Forse Mable può (cagnolina, ndr). È stato un inizio d’anno molto difficile, dopo aver perso la mia adorata Ella. Ad ogni modo termineremo il 2023 con l’aggiunta più preziosa alla nostra famiglia in crescita”.

Tanti gli animali in casa, Zulu, Inka, Luna, Mabel, Nala e Isla, che di certo faranno sentire il loro calore fin da subito al nuovo arrivato. Cresce così il numero di nipoti dei nonni Carole e Michael Middleton, che non vedono l’ora di accogliere e stringere tra le loro braccia il settimo. Viene da pensare alla curiosità dei principini George, Charlotte e Louis, figli di Kate e William, che avranno un baby cuginetto o cuginetta (sesso ancora da rivelare, ndr) entro la fine dell’anno.

James e Alizee: il primo incontro

James Middleton e Alizee Thevenet sono sposati dal 2021 e dei due si è spesso parlato in merito ai cani che condividono la loro casa. Il motivo è ovviamente legato alla loro grande passione per i cuccioli, ma non solo.

La preferita del web, Ella, ha infatti avuto un ruolo molto importante nel primo incontro della coppia felice. La storia è stata raccontata in passato proprio dal fratello di Kate, intervistato dal The Telegraph.

“Eravamo al South Kensington Club, in Chelsea. Ella era stesa ai miei piedi, al di sotto di un tavolo. Mi ero reso conto che volesse bere un po’ d’acqua. Mi sono fidato del fatto che riuscisse a portarsi da sola fino ala ciotola, posta dall’altra parte della terrazza. In realtà si è diretta verso Alizee. Alquanto in imbarazzo, mi sono avvicinato per scusarmi e riprenderla”.

Fonte: IPA

Una scena già di per sé da film, che richiama in minima parte l’incontro al parco tra Rudy e Anita al parco ne La carica dei cento e uno. Le cose però vanno ancora meglio, quasi seguendo una sceneggiatura. Vedendolo arrivare così vicino, Alizee era certa si trattasse di un cameriere. Ha così ordinato un drink mentre accarezzava la tenera Ella.

“Non avevo idea d’aver incontrato la mia futura moglie. Tutto grazie a Ella. Se non mi fossi fidato di lei, non l’avessi portata al South Kensington Club e non avrei mai avuto la chance di conoscere la donna che è poi divenuta la mia fidanzata”.