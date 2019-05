Chi è Alizee Thevenet, la fidanzata di James Middleton

editato in: da

Bella, di successo e pronta ad entrare nelle grazie della Regina Elisabetta: Alizee Thevenet è la nuova fidanzata di James Middleton.

L’affascinante fratello di Kate e Pippa non è più single: dopo un periodo di solitudine e riflessione, seguito alla rottura con Donna Air, sua storica fidanzata, il giovane Middleton ha ritrovato il sorriso. Accanto a lui oggi c’è la 30enne Alizee Thevenet, che ha già conquistato i sudditi inglesi con la sua bellezza e grazia.

Nata in Francia, ma trapiantata a Londra per lavoro, Alizee fa l’analista finanziaria alla ITG. Alle spalle ha un curriculum di tutto rispetto, con un master in investimenti e finanze presso la Queen Mary University Of London, esperienze lavorative in Indonesia, Cile, Belgio e Germania.

Su Linkedin dice di sè: “Sono una persona determinata con grandi capacità organizzative e attenzione al dettaglio. So dimostrare di trovare soluzioni ai problemi grazie alla mia creatività e razionalità, e sono sempre aperta alle nuove idee”.

Alizee e James si frequentano da mesi e il rapporto è diventato a poco a poco sempre più importante. Il primo incontro sarebbe avvenuto in un bar, la scorsa estate, poi il viaggio ai Caraibi insieme a Pippa Middleton e suo marito, nel resort di proprietà di quest’ultimo. L’ultimo atto della love story che sta conquistando gli inglesi è una foto postata su Instagram dal fratello di Kate.

Nello scatto il 32enne e la fidanzata sorridono durante una giornata in barca a vela, una delle tante passioni di James. “Naviga via con me” ha scritto lui, commentando la foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Se dalle immagini la coppia sembra molto felice, la conferma arriva anche da Jean-Gabriel Thevenet, il padre di Alizee, che qualche tempo fa aveva commentato sulla rivista Hello! l’amore fra i due: “Mia figlia è molto felice con James, sono molto innamorati – aveva detto -. Lui è davvero un uomo affascinante. Ho visto le loro foto a Saint Barths e sembrano molto felici”.

L’amore per la 30enne francese arriva dopo un periodo molto difficile per James, che qualche tempo fa aveva confessato pubblicamente di soffrire di depressione. Una malattia oscura che ha sconfitto grazie al sostegno delle sorelle e all’amore per i suoi cani. Secondo le prime indiscrezioni Alizee avrebbe già conquistato anche Kate Middleton. Non resta dunque che attendere le presentazioni con tutta la famiglia e scoprire se la giovane supererà il test anche con la Regina.