Kate Middleton, mamma Carole la sostituisce con la nuora e si gode Ascot

Kate Middleton non ha partecipato a Royal Ascot, ma ciò non ha impedito alla mamma Carole di godersi le eleganti celebrazioni reali

Al Royal Ascot 2025, la Principessa Kate è stata la grande assente. In rappresentanza della famiglia Middleton, però, c’era la mamma Carole. A far compagnia alla suocera del futuro Re, la nuora Alizée Thevenet. Prendendo il posto della figlia, Carole Middleton si è goduta l’evento da vera regina, elegantissima in un abito in pizzo, accolta con grandi sorrisi presso la tribuna d’onore di Re Carlo.

Carole Middleton al Royal Ascot 2025

Il Royal Ascot è l’evento più atteso dell’estate reale. Giorni che segnano un tuffo nel passato, tra corse di cavalli, enormi cappelli, elegantissime dame e appuntamenti tra galantuomini. Un’occasione imperdibile per una socialité esperta come Carole Middleton, che non ha perso l’occasione di godersi la festa, nonostante l’assenza della figlia Kate. Carole è arrivata in grande stile, trascorrendo molto tempo assieme al genero, il Principe William, e al consuocero Re Carlo, che l’ha accolta in tribuna d’onore dove i due si sono fatti una lunga chiacchierata farcita di grasse risate.

Carole è stata una delle ospiti più eleganti di Ascot, raggiante in un abito primaverile firmato dal brand londinese ME+EM. Una preziosa e moderna creazione in pizzo bianco, con delicati ricami in giallo canarino. Il vestito longuette, fasciante e dal leggero taglio a sirena, ha le maniche lunghe e il collo alto ma un ammiccante scollo a V sottile e profondo. La mamma della Principessa di Wales lo ha abbinato ad accessori nude: in tinta le scarpe in vernice e la pochette. Immancabile, naturalmente, un grande cappello, che Carole ha scelto beige e decorato da fiori tridimensionali.

A far compagnia a Carole c’era la nuora Alizée Thevenet, moglie del figlio James Middleton. Decisamente a tema ma meno affascinante della suocera, Alizée ha scelto un abito in stile casa nella prateria, a quadretti bianchi e azzurri, con piccoli ricami floreali. Maniche lunghe, colletto alla peter pan, fiocchetto in vita e una grande balza sull’orlo. Non decisamente il più accattivante degli outfit del giorno, ma compensano i divertenti accessori. A cominciare dai sandaletti con fiocco fino al delizioso cappellino ornato di piume.

Kate la grande assente

L’assenza di Kate Middleton al Royal Ascot 2025 è stata comunicata a pochi minuti dall’inizio dell’evento, il che ha destato grandi timori nell’opinione pubblica, preoccupata per le condizioni di salute della Principessa. In realtà pare si sia trattato di un errore di comunicazione: la presenza di Kate non era stata prevista fin dal principio e la presenza del suo nome tra gli ospiti reali è stata una gaffe. Non è nulla di strano, d’altronde, Ascot non è mai stato considerato un appuntamento imperdibile da Kate, che ne ha saltato parecchie edizioni già prima della malattia.

La Principessa è ancora alla ricerca di un equilibrio tra gli impegni istituzionali e il necessario riposo. Nonostante continui a lavorare da casa, offrendo supporto alle associazioni benefiche di cui è promotrice, centellina con cura la partecipazione agli eventi pubblici. Non l’abbiamo vista ad Ascot e, probabilmente, non la vedremo ancora per qualche settimana, almeno fino al torneo di Wimbledon, di cui Kate è una grande appassionata.