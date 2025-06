Kate Middleton assente al Royal Ascot, William si sfoga con sua suocera Carole

Getty Images Kate Middleton, i look al Royal Ascot

Kate Middleton ha dato forfait all’ultimo minuto al Royal Ascot. William ha quindi accompagnato da solo Re Carlo e la Regina Camilla. Ma alle corse dei cavalli ha incontrato la suocera Carole Middleton con cui si è sfogato.

Kate Middleton, il suo ritiro crea imbarazzo

Dopo il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Orine della Giarrettiera, la presenza di Kate Middleton al Royal Ascot era data per scontata. Invece, all’ultimo la Principessa del Galles si è tirata indietro. Si è creato per altro un pasticcio organizzativo.

Nessuno aveva messo in dubbio che Kate potesse saltare il tradizionale appuntamento del Royal Ascot, dato che aveva mantenuto fede ai precedenti impegni istituzionali. La certezza della sua partecipazione ha creato qualche disguido a livello organizzativo.

Infatti, l’organizzazione del Royal Ascot ha annunciato la sua presenza, senza probabilmente avere prima la conferma da Palazzo. Tanto che quest’ultimo è intervenuto pochi minuti dopo, per dichiarare che Kate non avrebbe preso parte all’evento, alimentando sconcerto e preoccupazione tra i sudditi. In molti hanno pensato a un malessere della Principessa, subito per altro smentito.

Ufficialmente Kate, per quanto dispiaciuta, ha dovuto saltare l’appuntamento per evitare di stancarsi e stressarsi troppo, dato le sue delicate condizioni di salute.

La confusione nella comunicazione ha comunque creato un certo imbarazzo che la Famiglia Reale, soprattutto William, ha cercato di nascondere.

IPA

William si sfoga con Carole Middleton

Incaricato di premiare i vincitori della seconda giornata del Royal Ascot, il Principe del Galles è arrivato in carrozza con Re Carlo e Camilla. William è apparso tranquillo e sereno, anche se sua moglie ha dato forfait all’ultimo.

Nessuno comunque lo ha lasciato solo. I suoi parenti, oltre al padre e alla Regina, lo hanno salutato calorosamente, come diversi amici e ospiti presenti alle corse.

Poi William è salito in tribuna per assistere alle gare e qui ha incontrato sua suocera Carole Middleton, anche lei presente al Royal Ascot, un evento cui partecipa quasi tutti gli anni. Evidentemente, se anche lei era lì, non è accaduto nulla di preoccupante a Kate.

William e Carole si sono salutati con un abbraccio affettuoso. Il Principe non si permette una tale confidenza in pubblico nemmeno con sua moglie. Ma dalla malattia di Kate, genero e suocera si sono molto avvicinati. Carole è stata fondamentale nei mesi in cui la Principessa si sottoponeva alla chemioterapia, sia per curare i nipoti sia per sostenere Will e Kate in un momento così difficile.

IPA

Il Principe e Carole hanno parlato un po’, sempre mantenendo il sorriso sulle labbra. Non si sa di cosa abbiano discusso, ma è facile immaginarlo.

Kate Middleton, l’abito di sua madre ispirato a lei

Carole Middleton ha quasi sostituito Kate, almeno nel look. Infatti si è presentata al Royal Ascot con un abito in pizzo, color crema, che ricordava i primi outfit sfoggiati dalla Principessa alle corse dei cavalli.

IPA

Il vestito è firmato di ME+EM e costa 350 sterline. Carole lo ha abbinato all’immancabile cappello a tesa larga color cipria di Jane Corbett , un modello che aveva già indossato al Royal Ascot nel 2011.