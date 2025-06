Londra si veste a festa per il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico. Un evento simbolico e amatissimo, tra cavalli, bande militari, carrozze reali e saluti dal balcone di Buckingham Palace. Quest’anno l’attenzione è tutta puntata sul ritorno della Principessa del Galles, che riappare in pubblico dopo mesi, tra grande emozione e attesa.