“Grease”, dopo 45 anni la scena segreta mai vista e la triste fine di Sandy

Per quanto sembri incredibile, considerando come sia uscito al cinema nel lontano 1978, c’è ancora qualcosa che non sappiamo su Grease. Il grande classico con John Travolta e la compianta Olivia Newton John, rispettivamente nei panni di Danny e Sandy, nasconde una scena segreta che nessuno ha mai visto.

Grease: la scena eliminata

La scena segreta di Grease non riguarda i due protagonisti. In questo caso l’attenzione va riposta su Rizzo e Kenickie. Lei è da sempre una delle preferite del pubblico, dato il suo carattere forte e la sua anima provocatrice rispetto alle norme della società del tempo.

Desiderosa di far ingelosire John Travolta, la giovane decide di iniziare a frequentare proprio Kenickie, nonostante non abbiano davvero nulla in comune. Non mancano le scintille, come nella scena del diner, dove Rizzo getta un frappé addosso al ragazzo, per poi andarsene.

È furiosa ma non si ha modo di capire perché esattamente. Non è colpa del pubblico, bensì di una scena girata e poi tagliata in fase di montaggio. Il sito Internet Movie Data Base spiega infatti come sia stata realizzata una scena in cui i due litigano animatamente.

Sembra, però, non si sposasse bene con il tono generale della pellicola. Peccato che quel taglio abbia lasciato un piccolo buco di trama, per così dire. Non è di certo la prima volta che accade qualcosa del genere, anzi. Un esempio divenuto celebre riguarda il film Goonies, che ha visto collaborare tre geni come Richard Donner, Chris Columbus e Steven Spielberg.

Nonostante le tre menti brillanti, nel finale viene si svela un difetto che ancora oggi strappa un sorriso ai fan. Nel raccontare l’avventura vissuta, Data parla di una piovra, che però il pubblico non ha mai visto. Ecco, anche in questo caso si tratta di una scena girata e infine tagliata.

Il triste finale di Grease: teoria

È decisamente strano parlarne ora che Olivia Newton John è morta, ma da tempo circola una teoria, amata e odiata dai fan, che vorrebbe la sua Sandy in realtà defunta. Tutto deriva dalla scena finale di Grease, che da sempre fa discutere.

Danny e Sandy volano nella loro auto, felici come non mai, in cielo. Spiccano il volo e si perdono tra le nuvole. Ciò trasforma questa divertente storia d’amore adolescenziale in qualcosa di ben più deprimente.

La teoria vorrebbe che Sandy sia in realtà in punto di morte. Immaginate questa giovane in un letto d’ospedale, che non ha altro cui appigliarsi che i propri sogni. Magari mescola realtà e fantasia, o forse ha del tutto inventato il bel Danny. Fatto sta che quell’avventura romantica sarebbe una sua proiezione mentale.

Riuscirebbe così a regalarsi un sorriso, nonostante la sua drammatica sorte. Quel finale, quindi, non sarebbe altro che l’ultimo viaggio della protagonista, infine morta. Il tutto accompagnato dalle note di We go together, il cui titolo e parti del testo possono essere interpretati a piacimento, a seconda del punto di vista. Quel saremo amici per sempre può quindi diventare un estremo saluto doloroso.

C’è poi chi va oltre e addirittura offre un contesto ben preciso. Sandy sarebbe morta tra le onde durante la canzone Summer Nights, uno dei momenti più iconici del film. Danny non sarebbe riuscito a salvarla e negli ultimi istanti di vita lei immagina come sarebbero potute andare le cose tra loro.