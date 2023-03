“Grease”, la serie: chi sono le nuove Pink Ladies

Fonte: IPA Le nuove Pink Ladies di "Grease"

Tutto cambia perché niente cambi. Grease sta per tornare con un prequel che promette benissimo e con quattro nuove Pink Ladies attese su Paramount+ per il 7 aprile 2023. Le prime immagini ufficiali danno così forma a una serie della quale si parlava da molto tempo e che finalmente si concretizza con una data certa d’uscita, cui si uniscono i nomi del cast che compone i 10 episodi della serie. Scopriamo di più.

Chi sono le nuove Pink Ladies del prequel di “Grease”

Torniamo alla Rydell High School, ma quattro anni prima del fatidico incontro tra Danny Zuko e Sandy Olsson. Le protagoniste sono le Pink Ladies, quattro ragazze – molto diverse tra loro – che nella storia originale erano capitanate da Betty Rizzo. I legami stretti con Grease dovrebbero però esaurirsi a questi pochi elementi. La serie è infatti ambientata nel 1954, con le quattro studentesse che si occupano di far emergere il panico morale destinato a cambiare per sempre le sorti della scuola. Ma chi sono le nuove Pink Ladies? Scopriamolo insieme.

Marisa Davila

Classe 1997, è conosciuta come attrice e produttrice. La sua carriera inizia prestissimo: nel 2015 fa infatti parte del cast di Crazy Ex-Girlfriend e, successivamente, I am not okay with is, nel 2020. Dal 2023, fa parte di Grease: Rise of the Pink Ladies nel ruolo di Jane.

Cheyenne Isabel Wells

Nata in California nel 1997, ha preso parte al The Late Show with James Corden. Si è formata in teatro, dove ha recitato per molti anni, mentre il suo primo ruolo importante per la tv è quello di Olivia in Grease: Rise of the Pink Ladies.

Ari Notartomaso

Della sua vita si sa pochissimo, è infatti molto riservat* e utilizza i social per condividere alcuni stralci della sua vita lavorativa. Nel prequel di Grease, in onda su Paramount+ per 10 episodi e ogni venerdì, interpreta il ruolo di Cynthia.

Tricia Fukuhara

Classe 1991, Tricia Fukuhara è stata scelta per ricoprire il ruolo di Nancy. Insieme a Cynthia, Jane e Olivia forma il gruppo delle nuove Pink Ladies, decise a cambiare il destino della scuola e provare a bissare il successo di Grease, dopo il tentativo fallito del sequel uscito nel 1982.

Di cosa parla “Grease: Rise of the Pink Ladies”

Lo abbiamo già specificato: Grease: Rise of the Pink Ladies è ambientato prima dell’incontro tra Danny e Sandy. Proprio come la storia principale, si tratta di una commedia musicale costruita su colonne sonore inedite. L’anno è il 1954, appena prima che il rok’n’roll prendesse il sopravvento sul mondo. E prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola.

Nella serie, composta da 10 episodi, si racconta anche di come siano nate le Pink Ladies e di quale sia il loro ruolo all’interno della scuola. Un unico comun denominatore unisce questa al film cult di John Travolta e Olivia Newton-John, ed è la musica. Oltre a Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso e Tricia Fukuhara, completano il cast: