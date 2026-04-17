Grande Fratello Vip, anticipazioni del 17 aprile: un televoto apre le porte della finale

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Ufficio stampa Mediaset Ilary Blasi conduce il "Grande Fratello Vip"

Stasera, venerdì 17 aprile, si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, è pronta a condurre una nuova puntata densa di strategie e qualche tensione che, negli ultimi giorni, si è fatta sempre più evidente tra gli inquilini.

La serata lascia spazio anche a una sorpresa inaspettata per i vip all’interno della casa: il televoto che, invece di dare un esito negativo, apre uno spiraglio verso la finale. Le anticipazioni.

“Grande Fratello Vip”, le anticipazioni del 17 aprile

Non sembra esserci pace all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Le strategie e le alleanze si fanno sempre più marcate: gli inquilini, ormai convinti di sapere tutto l’uno dell’altro, hanno bene in mente di chi fidarsi e da chi, invece, è meglio stare lontani.

Sarà forse anche per questo che l’ipotesi di una chiusura anticipata del programma condotto da Ilary Blasi sembra ormai superata. Secondo le ultime informazioni, infatti, sembrerebbe addirittura che la finale sia stata spostata al 19 maggio, ben due settimane dopo rispetto alla data iniziale, ovvero il 5 maggio.

In ogni caso, la corsa verso la finale è ormai iniziata. In casa ancora non lo sanno, ma proprio questa sera il televoto avrà un esito diverso dal solito: una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria, con un televoto che, invece di eliminare, decreterà la prima finalista.

Alleanze finite e dubbi da gestire

Ma il pensiero della finale non è l’unico punto caldo della puntata. L’alleanza tra tre delle regine della casa sembra ormai solo un ricordo. Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe sono di nuovo ai ferri corti.

Sono tante le provocazioni e le accuse all’interno del trio e gli altri abitanti della casa si schierano in tre fazioni. Stasera, nel cercare di chiarire (oppure no) le questioni, tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze.

Non manca poi un tema che ha tenuto banco dopo l’ultima puntata andata in onda: la crisi di Nicolò Brigante. Il concorrente, scosso dall’uscita di Blu, ha fatto sapere di voler abbandonare la casa, con tanto di valigie già preparate nella notte. Questa sera capiremo se le sue ansie, paure e dubbi sono così forti da costringerlo a lasciare la casa ufficialmente o se, invece, le sorprese della madre e della sorella basteranno a convincerlo a restare insieme ai suoi compagni di viaggio.

“Grande Fratello Vip”, dove e quando vedere la puntata

La puntata del Grande Fratello Vip va in onda stasera, venerdì 17 aprile, dalle 21:20 circa su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma può anche essere seguito sui social, grazie alle clip con gli highlights della puntata.

Come sempre il programma sarà visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove resta disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. L’hashtag ufficiale raccoglie invece le impressioni e i commenti di chi segue la puntata in diretta.