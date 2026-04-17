Grande Fratello Vip, sondaggi del 17 aprile: chi vola in finale

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Antonella Elia e Adriana Volpe

Stasera al Grande Fratello Vip non si vota per eliminare qualcuno: si vota per mandare qualcuno in finale. È la prima volta in questa edizione, e il televoto, aperto dal 14 aprile, ha messo di fronte quattro donne che in questi mesi hanno tenuto banco nella Casa più spiata d’Italia. Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo: una sola passerà direttamente all’ultimo atto. Ilary Blasi conduce la serata con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in studio.

GF Vip, sondaggi del 17 aprile: chi è la prima finalista favorita dal pubblico

Chi va in finale stasera? I sondaggi online danno una risposta abbastanza netta, anche se il televoto è ancora aperto e le sorprese non sono mai da escludere. Antonella Elia è davanti a tutte: su GF Forum Free ha il 45,92% delle preferenze, su Reality House vola addirittura al 53%. Non è una “novellina” del GF, e il pubblico sa esattamente chi è: l’ha vista spaccare cocchi, litigare con Paola Caruso, costruire e smontare alleanze. Una presenza che divide, ma che non lascia di certo indifferenti.

Alle sue spalle, il distacco è evidente. Alessandra Mussolini è al secondo posto con il 25,95%, Adriana Volpe, che era stata data per favorita alla vigilia del GF, al terzo con il 18,58%. Lucia Ilardo chiude con il 9,59%, lontana dalle altre tre in modo abbastanza marcato. I numeri, alla fine, ci mostrano un quadro abbastanza chiaro: le tre A sono le protagoniste indiscusse di questa edizione del GF condotta di nuovo da Ilary Blasi. Dopo l’alleanza, però, qualcosa si deve essere rotto tra la Elia e la Mussolini: la Volpe è intervenuta per sedare la lite tra le due, ma alla Elia sono in seguito ceduti i nervi e si è lasciata andare a un lungo pianto.

Dove vedere il Grande Fratello Vip e a che ora inizia

La puntata del 17 aprile è su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa, dopo l’appuntamento quotidiano con La Ruota della Fortuna (quindi la linea viene data alla Blasi non prima delle 22, con somma delusione degli spettatori). Per chi non riesce a seguirla in diretta, Mediaset Infinity permette di vederla in streaming o di recuperarla on demand. Il televoto è aperto fino all’inizio della puntata: si può votare tramite l’app Mediaset Infinity o via SMS. Stasera si scopre il primo nome della finale, la cui data potrebbe essere stata prolungata.

Il GF si allunga

Le voci di chiusura anticipata sembrano ormai lontane. Il Grande Fratello Vip avrebbe trovato una sua stabilità, e sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi concreta di un prolungamento: la finale, inizialmente fissata per il 5 maggio, potrebbe slittare al 19 maggio. Un mese in più, quasi, rispetto alle previsioni delle settimane scorse.

Più che gli ascolti, alla fine ha premiato l’interesse del pubblico, in particolare sui social e su Mediaset Extra: resta aperta la questione del doppio appuntamento settimanale, per ora l’orientamento sarebbe quello di confermarlo almeno per la prossima settimana, per poi valutare. Sarà l’Auditel a decidere, come sempre. Ma rispetto a qualche settimana fa, quando si parlava apertamente di chiusura anticipata, il clima intorno al programma è decisamente cambiato.