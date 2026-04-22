Grande Fratello Vip, sondaggi del 22 aprile: svelato il nome di chi si salverà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Adriana Volpe

La puntata del 22 aprile del Grande Fratello Vip sarà caratterizzato da uno scontro fra nemiche. In nomination infatti sono finite sia Adriana Volpe che Alessandra Mussolini, che ormai da tempo si sono dichiarate guerra nella casa. Troviamo poi Paola Caruso che non si è risparmiata in quanto a liti e discussioni in questa edizione del reality.

GF Vip, sondaggi del 22 aprile: chi salverà il pubblico?

Il televoto del 22 aprile del Grande Fratello Vip avrà come scopo quello di salvare un concorrente fra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso. I sondaggi parlano chiaro, l’immunità dovrebbe andare ad Adriana Volpe, tornata ad essere la super favorita del pubblico.

Secondo i sondaggi di GF Forum Free, realizzati su 801 utenti, il pubblico sarebbe pronto a salvare proprio lei. Adriana Volpe ha infatti ottenuto il 63,30% delle preferenze, Alessandra Mussolini il 29,84%, mentre Paola Caruso il 6,87%. Il vantaggio ampissimo della conduttrice indica una netta preferenza da parte dei telespettatori.

Non è diverso il risultato riportato nel sondaggio di Reality House. Su 459 votanti infatti le percentuali sono: 78% per Adriana Volpe (358 voti), 18% per Alessandra Mussolini (83 voti) e 4% per Paola Caruso (18 voti). In entrambi i casi perciò a dominare è proprio Adriana Volpe che, con molta probabilità, verrà salvata dal pubblico.

Dove vedere il Grande Fratello Vip e a che ora inizia

La puntata del 22 aprile andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.30 subito dopo La Ruota della Fortuna. Per chi non riesce a seguire lo show in diretta, Mediaset Infinity permette anche di seguirlo in streaming o di recuperare la puntata on demand. Il televoto viene aperto all’inizio della puntata da Ilary Blasi e si può votare sia tramite l’app Mediaset Infinity che via SMS. Questa sera i telespettatori dovranno salvare un concorrente, come svelano le anticipazioni, mentre i due partecipanti che resteranno dovranno fare i conti con le conseguenze del reality.

Nel frattempo Mediaset ha annunciato la scelta di allungare la trasmissione che non terminerà più il 9 maggio, come era stato previsto, bensì il 19 maggio.

La guerra fra Alessandra Mussolini e il duo Volpe-Elia

A pesare nel distacco così netto fra Adriana Volpe e le altre concorrenti in nomination potrebbero essere state le liti scoppiate nella casa nei giorni scorsi. Prima di tutto quella fra la Mussolini e Antonella Elia, grande amica della Volpe, nominata come prima finalista dello show.

La discussione era nata da un commento della Elia nei confronti della collega. “Se voglio vi tengo svegli tutta la notte?”, aveva detto e Antonella aveva replicato: “Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi”.

Una battuta che aveva scatenato la rabbia della Mussolini: “Che vuol dire le pillole del mattino? – aveva tuonato – Eh, che al mattino svegli tutti perché devi prendere le pillole, alla sera ti addormenti perché hai una certa. Ma che c’entrano le pillole? Non devo prendere le pillole perché ti dà fastidio? Io le prendo perché le devo prendere. Tu sei fortunata perché non devi prenderle, io devo prenderle”.

La discussione si era poi spostata in cucina dove Alessandra, furibonda, aveva sbattuto una teglia sul bancone.

“Hai da dire qualcosa anche su questo? Vuoi dire che una persona non può prendere le pillole? – aveva attaccato -. Questo perché tu sei sana e io sono malata? Io non devo prendere le pillole perché tu sei sana e io sono malata e ti dà fastidio che prendo le pillole? Dimmelo! Strega! Non devo prendere le pillole perché ti dà fastidio? Io prendo le pillole per le palpitazioni, per il colesterolo e per stare qua dentro casa a guardarti. Stai molto attenta! Stai-molto-attenta!”.

Poco dopo Antonella Elia si era sciolta in lacrime, consolata proprio da Adriana Volpe.