Pink, Capodanno in ospedale: “Mi lascio alle spalle il dolore”. Come sta la cantante

Iniziare il nuovo anno col sorriso, nonostante sia da un letto d’ospedale. Così Pink ha salutato il 2026, condividendo su Instagram un lungo messaggio a corredo di una foto che la ritrae serena, anche se vittima di un problema di salute che l’ha costretta al ricovero. Un messaggio che è un modo per rassicurare i propri fan, ma anche l’occasione per dare il suo augurio a chi, come lei e come molti, sta attraversando un momento difficile.

Il messaggio della cantante

“Voglio augurare a tutti un felice anno nuovo. (…) Mi lascerò alle spalle tutto il mio dolore nel 2025”, questo l’incipit del messaggio che Pink ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Parole che parlano di gioia per l’avvento del nuovo anno, ma anche di dolore per quello passato. Un dolore che non è riuscito ad adombrare del tutto la bellezza.

“Quest’anno è stato un disastro per tutti noi e ha spaziato dall’assolutamente devastante al leggermente fastidioso – prosegue la cantante -. In mezzo a tutto questo, c’era tanta bellezza. E ho potuto svegliarmi ogni mattina, alzarmi dal letto e occuparmi dei miei affari. Il mio compito: amare i miei figli e aiutarli a seguire i loro sogni. Mostrare loro che la vita è un’avventura o niente. Amare e ridere, cucinare e ballare, piangere e urlare, perdonare e chiedere scusa, e tutto il resto del nostro meraviglioso disordine. Quanta bellezza in mezzo a tutto questo”. Pink – al secolo Alecia Beth Moore – ha due figli avuti dal marito Carey Hart, la primogenita Willow Sage Hart (2011) e il secondogenito Jameson Moon Hart (2016).

“Ci sono così tante persone buone al mondo che cattive. Ho detto addio a persone incredibilmente importanti e ho dato il benvenuto a quelle nuove – si legge ancora -. Quest’anno ho realizzato sogni, così come incubi. E concludo l’anno rendendo omaggio al mio corpo, prestandogli attenzione e sistemandolo“. Ammette che non si tratta di un lifting, con una punta di ironia, spiegando che si ritroverà “con due nuovi dischi luccicanti sul collo”.

L’augurio di Pink dopo i problemi di salute

“Mentre sono qui seduto da solo a Capodanno in una stanza d’ospedale, mentre la mia famiglia fa snowboard felicemente, so che il 2026 sarà migliore perché è la scelta che ho fatto. Spero e prego che ogni persona possa esprimere questo desiderio, avere questa scelta”, questo il suo augurio.

“Facciamo del nostro meglio per noi stessi e per gli altri. Non abbiamo paura di prenderci cura di noi stessi e degli altri. Scelgo la gioia e mi lascio alle spalle il dolore. Sceglierò pensieri positivi invece di quelli negativi. E mi scaglierò contro il morire della luce. Rivendicherò la mia natura selvaggia. E continuerò a cercare la luce, anche mentre sperimento l’oscurità”.

Nel corso del 2025, Pink aveva dovuto affrontare un altro problema di salute: nel mese di settembre ha rivelato di aver contratto un’infezione da Escherichia coli durante una vacanza. Andando ancora più indietro nel tempo, nel 2023, aveva comunicato sempre sui social di essere stata costretta a sospendere temporaneamente il suo Summer Carnival Tour a causa di un’infezione respiratoria.

La salute è una priorità per Pink, che non smette mai di ripeterlo ad amici e follower, vicini e lontani.