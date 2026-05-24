Le pink nails sono il modo più cool di indossare lo smalto rosa (e tutte le sue sfumature) questa primavera

Le pink nails sono tornate e saranno la nuova manicure ossessione da sfoggiare tutta la primavera e oltre, grazie agli smalti rosa per ogni sfumatura che omaggiano il colore più versatile di sempre

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Le pink nails sono il modo più cool di indossare lo smalto rosa (e tutte le sue sfumature) questa primavera
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Le pink nails sono la manicure della primavera

Di tutti i colori che ci fanno pensare immediatamente alla primavera, il rosa vince su tutti. Lo usiamo nel make-up e negli outfit, ma visto che sta bene a tutte non ha confini e anche le unghie si sono impossessate di questa nuance. Dopo una stagione in cui la manicure si è orientata solo su colori scuri ora abbiamo voglia di brillare e le pink nails sono quello di cui abbiamo bisogno per dare una ventata di freschezza alle nostre mani.

Lo smalto rosa anche questa stagione si trova al centro delle maggiori tendenze, anzi per essere più precisi è lui stesso tendenza. Le unghie rosa sono pronte ad accontentare ogni gusto. Non farti ingannare, non esistono solo le pink nails pastello o nude, ma una vasta gamma di tonalità: alcune abbracciano lo stile quiet luxury, altre invece hanno voglia di farsi notare e si orientano verso smalti più pop e vibranti.

Altro aspetto che fa dello smalto rosa un evergreen è che può essere utilizzato nella versione basic, perché anche così la tua manicure saprà farsi notare. Per far sì che tu trova la sfumatura di rosa che renderà la primavera ancora più cute, abbiamo selezionato le tonalità must dei prossimi mesi per realizzare la manicure di tendenza direttamente a casa.

Le unghie rosa baby sono tornate per rimanere

Anche nel mondo della manicure i trend guardano al passato e uno dei ritorni più graditi è quello delle unghie rosa baby che hanno spopolato nei primi anni duemila. Allora come oggi il loro successo lo devono all’animo coquette a cui difficilmente riusciamo a resistere.

Smalto rosa confetto
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Le unghie rosa confetto illuminano le mani

A rappresentare al meglio questa nail art è lo smalto rosa confetto che ha qualcosa di fanciullesco perché ha una delicatezza in cui si fonde una sensazione dolce e zuccherina, un po’ civettuola con cui giocare. Rivisitata in nail art minimaliste come la french è nella sua versione color block e glossata che trova la massima espressione.

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Il rosa cipria è la tonalità più romantica

Nella lista delle pink nails non potevano mancare quelle rosa cipria, talmente tanto discrete che quasi non si vedono. Una caratteristica che le ha elette le preferite da chi è alla ricerca di unghie in ordine, ma preferisce uno stile essenziale. Le rappresentanti del quiet luxury, possono essere indossate in ogni occasione perché danno un tocco di romanticismo e delicatezza alle tue mani. Tutt’altro che banale, lo smalto rosa cipria dà il meglio di sé sulle unghie a mandorla e nella versione monocromatica. La base neutra però si presta ad essere arricchita con piccoli disegni o decorazioni scintillanti che illumineranno le mani.

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Le unghie rosa pastello sono la manicure della primavera

Non c’è primavera senza colori pastello anche nella manicure. Le pink nails in questa sfumatura rappresentano la scelta all days con cui è impossibile commettere errori. Nonostante sia una sfumatura molto delicata, comunque lo smalto rosa pastello si distingue da quello cipria perché è leggermente più pigmentato ma rimane comunque raffinato. Perfetto su ogni lunghezza e forma d’unghia, si presta alla versione shimmer come a quella matte, per un risultato più audace prova con le unghie a ballerina.

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Le unghie lattiginose sono la nuova tendenza

Se sei alla ricerca di un look sobrio e curato da sfoggiare 7 giorni su 7 le pink nails lattiginose sono quello che fa per te. Grazie al loro effetto naturale non risultano mai appariscenti. Lo smalto rosa lattiginoso è un colore intramontabile che non conosce i capricci delle tendenze, perché è senza tempo esattamente come le unghie nude.

smalto rosa lattiginoso
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Le unghie rosa lattiginoso sono delicate e hanno conquistato le tendenze

Nonostante rientrino nella classifica dei grandi classici sono molto versatili perché potete sfoggiarle nella versione lucida, opaca o perfino perlescente, si abbinano facilmente a qualsiasi tipologia di unghia e look.

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Lo smalto rosa pesca è il colore più caldo

Fino a ora abbiamo visto smalti rosa dalle sfumature chiare con sottotono freddo. Questa nuance ha all’interno della sua ampia palette versioni anche più calde rappresentate al meglio dallo smalto rosa pesca o albicocca. La nuance vira verso sfumature aranciate calde che si posizionano a metà strada tra i colori più accesi e quelli più soft ideali per chi vuole aggiungere un po’ di colore alla manicure ma non vuole andare oltre. Inoltre questa è una tonalità che spopola nei mesi estivi perché si abbina alla pelle appena dorata o abbronzata facendola risaltare ancora di più. Da sfoggiare nella versione monocromatica sta benissimo con le unghie corte così da creare il perfetto equilibrio tra nuance e unghie.

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Le unghie rosa fragola sono le più golose

Tra le sfumature di rosa quelle fragola sono le meno utilizzate perché è a metà tra rosso e fucsia e immancabilmente pensiamo siano difficili da abbinare. In realtà lo smalto rosa fragola tra tutte le pink nails è il più divertente e quello che ti lascia libera di sperimentare e di giocare con la manicure. In una sola nuance ha il colore intenso e brillante che è completo già da solo con una nail art monocromatica, ma si rivela un alleato inaspettato se combinato con altre nuance. Un’idea? Se ti piacciono i contrasti prova ad accostarlo al nero e il risultato sarà sorprendente.

Pieno e brillante, lo smalto fragola da non farsi sfuggire

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Le unghie rosa fluo sono le più coraggiose

Lo avevamo visto spopolare qualche stagione fa quando eravamo state rapite dal Barbiecore e ancora adesso si fa notare. Lo smalto rosa fluo è la nuance più coraggiosa tra tutte le pink nails e proprio per questo ci piace tanto.

smalto rosa fluo
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Lo smalto rosa acceso dona alla manicure carattere

Il suo colore vibrante è pieno e ha personalità, quindi è perfetto con ogni tipologia di incarnato. Va abbinato a unghie corte e arrotondate così da contrastare l’intensità della nuance. Disponibile in diverse shade, se il low-profie non fa per te prova quello con brillantini e non passerai di sicuro inosservata.

Dal Barbiecore alla manicure brillante, lo smalto rosa fluo da provare

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