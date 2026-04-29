Brillanti ma intense, leggere ma corpose, le unghie Coca Zero sono la tendenza sofisticata e frizzante che conquista la primavera e che vale la pena provare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Le unghie Coca Zero amate da Hailey Bieber conquistano la primavera

Ogni primavera porta con sé il suo trend unghie da provare e che in pochissimo tempo conquista le mani di ogni amante delle manicure a tema, sempre nuove, originali e diverse. Come le unghie Coca Zero, la manicure che si ispira direttamente alla bevanda più amata da giovani e meno giovani, e che vi garantisce delle unghie dal colore intenso e frizzante allo stesso tempo, proprio come quello della Coca Cola.

Una manicure amata dalle celeb, una fra tutte Hailey Bieber, che in fatto di tendenze non se ne perde una, sempre che non sia lei a crearle, e che strizza l’occhio al colore più amato dell’autunno inverno appena trascorso, il color cioccolato.

Come sono fatte le unghie Coca Zero

Una sfumatura che, dal suo essere intensa e corposa come quella del cioccolato fondente, vira verso una colorazione più leggera, sempre nella tonalità del marrone, ma che sembra brillare, frizzante e allegra, proprio come la Coca Zero a cui si ispira.

Una colorazione che mixa il marrone o nero a delle punte shine, luccicanti e che brillano, creando l’effetto delle bollicine della bibita tanto amata. Una nuance profonda, che avvolge le unghie e che gli dona dei bellissimi riflessi luminosi, che variano a seconda della luce ma sempre mantenendo il suo fascino profondo ed elegante.

Una manicure che si basa sul contrasto di una cromia scura come il marrone e il gioco di luce che si crea con la parte brillantina delle unghie Coca Zero, creando un effetto sempre nuovo e che risulta inaspettatamente versatile. Semplice da realizzare ma dall’impatto visivo assicurato.

Come si realizzano le unghie Coca Zero

Per realizzare questa manicure di tendenza per la primavera 2026, quindi, dovrete munirvi di poche cose ma quelle giuste:

uno smalto “jelly” nero o marrone a seconda dell’intensità che volete ottenere e dall’effetto brillante;

a seconda dell’intensità che volete ottenere e dall’effetto brillante; uno smalto glitterato trasparente.

Offerta OPI Lo smalto jelly per le unghie Coca Zero

KJB Lo smalto glitterato per una manicure frizzante

Due smalti che, insieme, applicati uno sopra l’altro, creano l’effetto magnetico e brillante delle unghie Coca Zero. Per farle, infatti, si gioca sulla stratificazione di questi smalti che vanno a creare una superficie tridimensionale sull’unghia, che le permette di catturare la luce in modo irregolare donando alla parte un fascino assoluto.

Per iniziare, quindi, dovrete idratate bene le mani e le unghie, limarle con cura per ottenere la forma desiderata e passare con un primo strato di smalto “jelly” marrone o nero e dall’effetto brillantinato, per poi proseguire con uno strato di smalto glitterato che donerà alle unghie l’effetto shine e tridimensionale desiderato.

Le unghie più frizzanti della primavera

Una manicure che si discosta dai classici colori pastello della primavera, per abbracciare un mood più elegante e sofisticato, ma senza rinunciare alla voglia di brillare. Una nail art fluida, movimentata e che cambia a seconda della luce, permettendovi di avere un effetto ottico sempre diverso e che si trasforma a seconda del momento della giornata, ma senza dover cambiare manicure.

Una nail art in perfetto equilibrio tra la voglia di leggerezza primaverile e quella di sfoggiare delle unghie dal fascino sofisticato e che, nel caso delle unghie Coca Zero, aggiungono anche quel tocco brillante e glam che non passerà mai inosservato.

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