Perché non riusciamo a smettere di pensare alla manicure di Marc Jacobs a Venezia e non vediamo l’ora di replicarla

Getty Images La manicure di Marc Jacobs a Venezia

Unghie lunghissime e scintillanti, Marc Jacobs a Venezia ci ha regalato un trend da replicare subito per una manicure iconica e che non passa inosservata. Lo stilista statunitense è sbarcato all’82ª Mostra del Cinema di Venezia per presentare Marc by Sofia, un documentario fuori concorso dedicato a lui e realizzato dalla regista Sofia Coppola. I due amici hanno calcato insieme il red carpet con un look firmato proprio dal designer, come sempre elegante e ricercato. Ma ad attirare l’attenzione è stato proprio un dettaglio beauty: le unghie lunghissime di Marc Jacobs.

Controtendenza rispetto allo stile clean e minimal che impazza da tempo, le unghie dello stilista sono esagerate e quasi barocche, impossibili da non notare. Per l’occasione Jacobs le ha scelte lunghe e squadrate, di un blu scuri traslucido, impreziosito con gemme 3D. La nail art, come svelato dal designer stesso, è un omaggio alla cultura urban. Per Marc Jacobs non si tratta di una scelta fatta esclusivamente per prendere parte al Festival di Venezia, ma di una tendenza beauty che ha scelto di abbracciare.

Non a caso lo stilista ha una nail artist di fiducia: Yulenny García, proprietaria del salone Muñeca Beauty Salón & Nails che si trova a New York, per la precisione nel Bronx. Ma soprattutto basta scorrere le foto sul suo profilo Instagram per accorgersi quanto lo stilista ami le unghie XXL. Le ha sfoggiate lilla e verdi, ma anche azzurre, rosse degradé e decorate con brillantini e strass.

Addirittura qualche tempo fa aveva lanciato un sondaggio sui social, svelando ai followers che la sua forma preferita per le unghie era quella quadrata. “Le unghie a stiletto hanno vinto con una valanga di voti – aveva detto -. Tuttavia, io conservo il diritto della decisione finale, così rimangono quadrate. Questa è ancora la mia shape preferita”.

Le unghie XXL sono il trend (di tutti) del momento

E Marc Jacobs non è l’unico: da Cynthia Erivo a Kylie Jenner, tantissime star stanno sposando il trend delle unghie lunghissime. Il primo pensiero che ci viene è: sono pratiche? Di sicuro no, ma le unghie XXL sono perfette da sfoggiare per una sera e in occasioni importanti. Per realizzare questa manicure in pochi minuti, ad esempio, si possono sfruttare delle comodissime press on: sono pratiche e di qualità, con un effetto super. Puoi acquistarle neutre, da decorare come preferisci, oppure sceglierle già con decorazioni. In questo caso hai davvero l’imbarazzo della scelta, ma il consiglio è quello di esagerare, seguendo l’esempio di Marc Jacobs che non rinuncia a gemme tridimensionali, stress e decorazioni in rilievo.

Press on unghie lunghe con forma quadrata Unghie lunghe con forma quadrata e decorazione press on

Offerta Press on unghie lunghe con decorazioni 3D Unghie lunghe press on luminose e con decorazioni

Altri indispensabili? Ovviamente gli smalti scuri, che Marc Jacobs usa spesso per regalare un tocco dark alla sua manicure. Scegline uno effetto gel per un finish lucido e luminoso. Dura sino a 11 giorni ed è super resistente, regalando un effetto gel senza lampada UV. Se preferisci un effetto ancora più WOW prova lo smalto magnetico, puntando sempre su nuance scure. Per un risultato cat eye prova lo smalto semipermanente di Ozzeal.

E le decorazioni? Come Marc Jacobs ci insegna sono essenziali e devono essere tutt’altro che discrete. Sbizzarrisciti a creare le tue unghie XXL con i set di decorazioni di ogni tipo: diamanti scintillanti di diverse forme e dimensioni, e altre decorazioni magari ispirate alle palette stagionali.

Set per decorazione unghie con 5600 pezzi Set per decorare le unghie e creare il tuo stile

Diamanti e strass per unghie Il set per replicare la manicure di Marc Jacobs

