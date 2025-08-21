Questo smalto colorato tratta e previene la micosi delle unghie. E ha oltre 8mila recensioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Uno smalto colorato che rende le unghie più belle e, al tempo stesso, se ne prende cura: non è una magia, ma uno dei prodotti più recensiti su Amazon. Lo smalto Poderm infatti è utile per prevenire e curare la micosi delle unghie, regalandoti una manicure favolosa e perfetta. La micosi è un’infezione che può colpire sia le unghie dei piedi che delle mani, indebolendole, rendendole giallastre o bianche. Se questo problema viene trascurato potrebbe causare il distacco dell’unghia e il suo disfacimento, diffondendosi anche alle unghie vicine. Insomma, si tratta di un problema che è essenziale curare e per farlo si possono utilizzare prodotti che, oltre a curare la micosi, consentono anche di non rinunciare alla manicure.

Poderm è uno smalto colorato formulato per contrastare la micosi arricchito con tea tree oil, biotina e silicio. Il tea tree oil infatti protegge l’unghia dalla formazione di funghi, la biotina nutre in profondità, mentre il silicio agisce come una colla naturale e organica, rafforzando e proteggendo le unghie. Grazie a questa formulazione basta una sola passata per migliorare la salute e l’aspetto delle unghie.

I colori a disposizione sono davvero tantissimi. Il prezzo? Con lo sconto del 6% lo paghi solamente 12,50 euro.

Qual è il prodotto migliore per la micosi alle unghie

Con più di 8mila recensioni, lo smalto Poderm è stato utilizzato e amato da tantissime persone. Chi l’ha provato apprezza il buon rapporto qualità/prezzo. I colori infatti sono brillanti e di ottima qualità, lo smalto ha una buona durata e permette di coprire alla perfezione le unghie. La formulazione consente di guarire in fretta dalla micosi, rendendo le unghie più forti e belle.

La micosi delle unghie è provocata da funghi dermatofiti ed è provocata da moltissimi fattori. Ad esempio ambienti umidi e caldi che favoriscono la crescita dei funghi, ma anche lesioni o traumi ripetuti che possono danneggiare le unghie. Agire in modo mirato è importante per prevenire problemi più gravi perché, come abbiamo visto, la micosi può diffondersi.

Se noti ispessimento dell’unghia, aumento della fragilità, odore sgradevole e dolore alle estremità, la soluzione potrebbe essere proprio questo smalto speciale. In questo modo ti prenderai cura dell’unghia senza sforzi e senza dover rinunciare alla tua manicure. Dunque scegli il tuo colore preferito e inizia il trattamento, godendoti i benefici.

Per prima cosa prepara le unghie, pulendole con cura e spingendo indietro tutte le cuticole, ricordandoti di non tagliarle. Appoggia la mano su una superficie piana, poi preleva un po’ di prodotto, pulendo da un lato il pennellino e conservando solamente qualche goccia di smalto. Applica lo smalto realizzando strati sottili ed omogenei in circa tre pennellate. Inizia dal centro, dunque stendi lo smalto sui lati. Contorna l’unghia in modo delicato con il pennellino sul bordo, senza però aggiungere altro smalto. In questo modo eviterai che possa staccarsi e migliorerai la tenuta del colore.

