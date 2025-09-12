Pumpkins spice latte anche sulle unghie. È il trend delicious dell’autunno che ci piace

Unghie in perfetto mood autunnale? Il colore giusto da scegliere è il Pumpkins spice latte, per una manicure avvolgente e cozy

Getty images Le unghie Pumpkins spice latte sono il trend più autunnale che esista

Con l’arrivo dell’autunno c’è solo una cosa che tutte o quasi abbiamo in mente, seguire in tutto e per tutto il mood avvolgente e caldo di questa stagione che ci traghetta con delicatezza e con atmosfere cozy verso l’inverno. E cosa c’è di meglio per farlo se non quello di sfoggiare una manicure a tema, in versione autunnale e che riprende i colori di uno dei suoi maggiori simboli? Ed ecco che in perfetto orario arrivano le unghie Pumpkins spice latte, il trend più delizioso dell’autunno e che colora le nostre mani di un bell’arancio che cattura lo sguardo e che ci fa essere perfettamente in mood che questa bellissima stagione.

Cosa sono le Pumpkins spice latte nails

Una tendenza che torna anno dopo anno a colorare le nostre unghie con tonalità che mixano i toni del beige e della cannella a quello all’arancione acceso e del marrone, e che si ispira alla tipica bevanda calda e super autunnale americana, il Pumpkins spice latte appunto (e che si realizza con una base di caffè, latte, sciroppo di zucca e aromi, per chi la volesse provare).

Una manicure che spicca per le sue vibrazioni cozy e per il richiamo per nulla velato ai colori tipici di questa stagione in arrivo, cosa che la rende la manicure più adatta per affrontare le prossime settimane con il massimo stile e con una nail art di tendenza e dal successo assicurato.

Come si realizzano le unghie color latte alla zucca

Ma come si realizzano le Pumpkins spice latte nails? Ovviamente munendovi degli smalti delle tonalità giuste, sia optando per dei prodotti finiti, ovvero che siano già della cromia giusta, sia sbizzarrendovi con un mix di colore da creare in autonomia, tamponando con una spugnetta il colore per creare un effetto ombrè o mantenendo una stesura uniforme su tutta la superficie, e donando alle vostre unghie in versione Pumpkins spice latte delle sfumature assolutamente uniche e personalissime.

Per realizzarle, quindi, dopo aver eseguito un’attenta detersione e idratazione delle unghie dopo aver scelto la lunghezza e la forma che piace di più, è bene avere a mente che le unghie in versione latte alla zucca si creano con colori che virano dall’arancio tipico della zucca, al marrone intenso del caffè e fino al dal giallo dorato della cannella. E ovviamente, se si vuole, enfatizzando anche la presenza del bianco che richiama al latte della bevanda autunnale per eccellenza.

Come si porta la manicure in versione Pumpkins spice latte

Una manicure che si può portare sia in versione matte e opaca, che in versione lucida o brillantinata, come più piace e come meglio si addice all’occasione in cui volete sfoggiarla.

Una manicure che può virare verso gradazioni di colore più chiaro e accese, preferendo un smalto lucido o dalle sfumature orange ma che può anche essere più scura se lo smalto scelto ha delle punte di marrone più intense. Ma che in ogni caso richiama alla tipica bevanda americana da cui pgni autunno trae la sua ispirazione.

Una manicure in versione Pumpkins spice latte, che apre le porte all’autunno con un dettaglio super cool e dalle vibes cozy, una nail art che avvolge le vostre mani con eleganza e calore e che, una volta provata anche sui di sé (sempre che non siate già delle seguaci di questo trend) non vorrete più lasciare, almeno fino alle tendenze in perfetto mood invernale.

