La tendenza manicure dell’estate sa di gelato. Sulle mani vorrai indossare solo questo colore

La nuova tendenza manicure da provare? Sa di gelato e ha un finish lucente impossibile da non amare, ecco la ice cream manicure e i prodotti per realizzarla

Fonte: Getty Images La ice cream manicure è la tendenza unghie da seguire in estate

C’è una nuova tendenza che sta letteralmente conquistando le unghie di tutte noi. Un trend che fa venire voglia di provarlo con la stessa intensità di quando, durante una bella giornata, ci si trova a camminare di fronte a una gelateria e un secondo dopo a gustarsi un bel gelato fresco, dolce e morbido. Una tendenza manicure che si ispira esattamente a questo “dolce” estivo, perfetta per la stagione in corso e per donare alle unghie un tocco di dolcezza ed eleganza senza tempo. Parliamo dell’ice cream manicure, una nail art che si pone a metà strada tra un french e un ombré, dai colori delicati, avvolgenti, come il gelato fiordilatte e fragola, e che si sfuma sulle unghie creando un effetto dal finish quasi cremoso, shine e super elegante.

Cos’è la ice cream manicure

Un trend che sta letteralmente spopolando e che piace, non solo per la sua versatilità e la possibilità di sfoggiarla praticamente ovunque e in ogni occasione, ma anche per l’effetto che sa creare, delicato e non appariscente, ma che si fa comunque notare per il suo finish lucente e avvolgente, e per la sua capacità di catalizzare lo sguardo con semplicità. Un po’ come fa il gelato nella vetrine quando ci si passa davanti.

Una manicure nata dall’estro creativo di Harriet Westmoreland, una nail artist che, tra le sue clienti celebri ha perfino Zendaya, e che è nota per creare delle manicure eleganti e minimal ma che hanno un tocco moderno e innovativo allo stesso tempo. Proprio come accade con la ice cream manicure.

Le caratteristiche dell’ice cream manicure

Una nail art che, come detto, si mette a metà strada tra una french, una sorta di rivisitazione della stessa, e un manicure ombrè, in cui il colore viene sfumato, quasi come volesse sciogliersi con il bianco della lunetta della french manicure.

Una nail art pastello e dal finish lucente, luminoso, ma che da anche la sensazione di morbidezza e di essere quasi cremosa al tatto. Una combinazione perfetta che richiama alla golosità di un gelato, al momento esatto in cui i gusti si ammorbidiscono e iniziano a unirsi creando colori e sfumature davvero uniche. E che, con l’ice cream manicure, potete avere sulle vostre mani, un mix di fiordilatte e fragola che impreziosisce le vostre unghie estive.

Come si realizzano le ice cream nails

Per prima cosa, quindi, è bene capire quali sono i colori di punta di questa manicure: il bianco della lunetta della french e il rosa, una base chiarissima e che diventerà quasi trasparente una volta che si avvicinerà alla parte più esterna delle unghie.

Una manicure sfumata, che non ha un colore netto e definito, ma che risulta molto morbida e dal tocco glossy. Una nail art che richiama l’abbinamento di gelato più classico, panna e fragola (o fiordilatte e fragola), e che si realizza molto facilmente. Purché si seguano i passaggi giusti.

Per prima cosa occorre limare bene le unghie, idratarle e curare le cuticole, di modo da avere una base unghie perfettamente curata e pronta per accogliere gli smalti. Una volta fatto dovrete stendere un primo strato di primer trasparente come base e uno strato di smalto rosa (anche due se volete un effetto più coprente).

Quando la manicure sarà ben asciutta, è il momento di creare la sfumatura tipica delle ice cream nails, distribuendo una punta di smalto bianco solo in corrispondenza della lunetta tipica della french. Poi, aiutandovi con una spugnetta apposita, dovrete sfumare lo smalto bianco con il resto dell’unghia, andando a fondere i due colori con la tecnica del degradé.

Hanyousheng La spugnetta per un effetto degradé impeccabile

Infine, per completare la vostra ice cream manicure, dovrete passare un top coat con effetto lucido, che vi serve per sigillare il tutto e per creare il finish glossy tipico di questa manicure di tendenza.

Cosa vi serve per creare questa manicure

Una nail art facile da realizzare e che si presta a essere portata su ogni tipologia di unghie, sia corte che lunghe, sia dalla forma tonda, ovale, a mandorla o squoval, come più preferite e come si addice al vostro stile. Purché la si realizzi nel modo giusto e con i prodotti giusti.

Una volta capito gli step per realizzarla, quindi, ecco i prodotto must da avere a portata di mano.

Uno smalto protettivo per realizzare la base trasparente delle vostra ice cream manicure, che protegga la superficie ungueale e che crei uno strato di separazione tra la stessa e il colore che andrete ad applicare in seguito.

Offerta O.P.I Base coat protettiva e a lunga tenuta

Uno smalto rosa, da preferire in una gradazione di colore chiara, pastello, che vi permetta di creare la sfumatura delicata tipica della ice cream manicure.

Offerta O.P.I Il rosa ideale per la ice cream manicute

Un top coat a effetto brillante, luminoso, che vada a creare come un sigillo sulla vostra manicure, donandole un finish lucente e glossy.

Offerta Essie Smalto trasparente ultra brillante

Pochi prodotti ma che insieme sanno creare qualcosa di davvero magico, che avvolge le vostre unghie con un finish che cattura lo sguardo e che fa venire voglia di guardare. La manicure perfetta per l’estate e che vi farò avere delle mani impeccabili in ogni occasione possibile.

