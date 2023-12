Unghie impeccabili per almeno tre settimane con le strisce UV

Fonte: Ufficio Stampa Maniko Il risultato finale

Mani curate e unghie sempre in ordine. Il (piccolo) sogno di molte di noi. Però ci vogliono tempo e soldi. Niente di trascendentale ma, se le giornate sono piene di impegni e priorità, la manicure finisce in fondo alla lista, tra le cose a cui rinunciamo. Le più brave ripiegano sullo smalto “normale”, le più pigre si rassegnano al nature (che ha il suo fascino e ultimamente è tornato di gran moda). In redazione spesso ci scambiamo consigli beauty, prima ancora di darli a voi. Così qualche giorno fa una delle nostre redattrici ci ha parlato di Maniko. Lo abbiamo provato e ci ha convinto. Tre settimane di tenuta, pochi istanti per fissarlo, un’infinita di nuances.

Cominciamo dalle accortezze:

Nel caso in cui le vostre unghie fossero rovinate e particolarmente fragili, vi consigliamo di attendere che tornino di nuovo sane e forti

Il bordo dell’unghia bianca deve essere lungo almeno 2 millimetri: questo perché così potrete limare l’unghia smaltata facilmente

Nella stagione estiva, evitate di apliccare le strisce all’aperto o sotto la luce diretta del sole

E passiamo poi a pochi (ma utilissimi) consigli per un’applicazione corretta delle strisce:

Rimuovete e pulite le cuticole: dovete spingerle indietro con un bastoncino di legno e rimuovere il sottile strato sul letto ungueale

Pulite le unghie con alcol in modo da rimuovere eventuali residui (più la base sarà pulita e asciutta più la manicure durerà a lungo)

Appoggiate le strisce di gel UV sopra l'unghia e scegliete quella della dimensione adatta (nel dubbio, scegliete la più piccola tra quelle disponibili)

Applicate la striscia adesiva in gel UV sull'unghia e stendetela dal centro verso l'esterno (è importante non incollarla sulle cuticole)

Piegate la metà in eccesso sotto la punta dell'unghia, in modo da coprire del tutto il bordo dell'unghia (attenzione a non spostare la striscia in gel UV dall'unghia!)

Fonte: Ufficio Stampa Maniko

Dopo aver piegato la striscia in gel UV, limate con cura sotto il bordo dell'unghia in senso orizzontale. Limate sempre nella stessa direzione, in modo da non danneggiare la striscia in gel (attenzione a non limare mai le strisce in senso verticale)

Premete bene sull'unghia i bordi delle strisce in gel UV (la manicure durerà molto di più!)

Collegate la lampada LED UV ad una presa elettrica. Posizionate l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo sotto la lampada LED UV e accendetela

Contate fino a 60 (tranquilla, la lampada led in dotazione si spegne automaticamente dopo 1 minuto)

Ripetete questa operazione con i due pollici

E se vi state chiedendo come funziona la rimozione…