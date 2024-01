Smalti peel off, la svolta beauty che stavamo aspettando

Semplici da applicare e dall’effetto assicurato: scopri cosa sono gli smalti peel off e come si usano, per una manicure di tendenza e sempre al top

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Smalti peel off, cosa sono e perché non potrete più farne a meno

Quando si parla di tendenze, quelle che riguardano il mondo della bellezza sono senza dubbio tra le più seguite e attese. Soprattutto quando sono anche comode, pratiche da replicare e, cosa non da poco, che vi garantiscono un risultato impeccabile con il minimo sforzo. Esattamente come accade per gli smalti peel off, una vera rivoluzione in fatto di manicure e che vale davvero la pena di fare propria, sfoggiandola il prima possibile.

Una nail art che punta alla praticità ma senza intaccare il risultato finale e che riduce al massimo i tempi, a volte molto lunghi, necessari per ottenere una manicure a regola d’arte. Ma vediamo meglio di cosa si tratta, cosa sono esattamente gli smalti peel off, come si usano e, ovviamente, tutte le ragioni per cui dovreste provarli subito.

Cosa sono gli smalti peel off

Quando si parla di smalti peel off, si fa riferimento a una particolare tipologia di smalti, solitamente dei semipermanenti e dalla formulazione innovativa, che permettono un utilizzo degli stessi veloce, pratico e delicato sulle unghie. Un prodotto che consente di dare libero sfogo alla propria creatività e voglia di sperimentare ma senza essere costrette ai tanti passaggi e alle tempistiche più lunghe degli smalti tradizionali.

Punto di forza degli smalti peel off e motivo per il quale sono amatissimi dalle celeb e beauty addicted, infatti, è la semplicità di applicazione e, soprattutto, di rimozione degli stessi, che avviene semplicemente “tirando” la patina di colore, quasi come se steste sbucciando un frutto. Ed evitando così l’utilizzo di solventi e dei vari prodotti appositi per eliminare lo smalto precedente che possono, a lungo andare, danneggiare la superficie stessa delle unghie.

Una vera rivoluzione in fatto di nail art, che si può realizzare comodamente a casa propria e in breve tempo ma con la certezza di non commettere errori o di rovinare le unghie. Insomma, una manicure che vale davvero la pena di provare.

Le tipologie di smalti peel off

Prima di capire come utilizzare gli smalti peel off è bene dire che, come anche per gli smalti tradizionali, ne esistono diverse tipologie, tutte con la stessa caratteristica di eliminazione ma che differiscono leggermente per quanto riguarda la loro applicazione.

La maggior parte degli smalti Peel Off, infatti, sono semipermanenti, ovvero necessitano di una lampada apposita per l’asciugatura e la finitura. Esistono però smalti ad azione one-step, ovvero che in un solo prodotto racchiudono già la base, il colore ed il top coat, che aumentano la praticità di utilizzo e riducono il numero di passaggi necessari alla creazione della vostra manicure, oppure quelli che necessitano di una Base&Top Peel Off, da utilizzare prima e dopo l’applicazione del vostro semipermanente.

Come si prepara l’unghia prima dello smalto

Importante, poi, e questo vale in entrambi a casi, è la preparazione dell’unghia pre smalto. Quando si opta per degli smalti peel off, infatti, oltre all’eliminazione classica delle cuticole e a una leggera limatura per definire la forma che desiderate dare alla vostre unghie, è importante ricordarsi di non usare la lima sulla superficie delle stesse ma optare per un buffer.

Una sorta di mattoncino dalla grana media, che vi servirà per eliminare eventuali impurità e per opacizzare la parte superiore delle unghie prima dell’applicazione dei vari prodotti peel off e semipermanenti.

Smalti peel off, come si utilizzano

Fonte: IStock

Una volta fatti questi piccoli ma importanti passaggi di preparazione delle unghie, per utilizzare al meglio gli smalti peel off dovrete munirvi dei prodotti giusti (smalti, lampada LED o fornetto UV) e di un po’ di manualità. Cosa sempre indispensabile quando si parla di manicure fai da te, ma che con questi nuovi smalti riduce quasi totalmente la possibilità di errore ed eventuali imprecisioni.

Per applicarli, infatti, è sufficiente stendere il vostro smalto sull’unghia, senza dover applicare necessariamente un primer prima del suo utilizzo (cosa che, come detto, può variare anche a seconda delle tipologia di smalti peel off scelti).

Una volta che si è stesa una quantità sufficiente di prodotto, sempre senza esagerare, dovrete lasciar asciugare lo smalto passando le unghie sotto la vostra lampada (per circa 60 o 120 secondi), applicare un secondo strato di prodotto e ripetere il passaggio nella lampada per la finitura della manicure. E il gioco è fatto.

Un sistema che vi permette di avere unghie perfettamente curate per circa 10-14 giorni, ma anche di evitare le solite e classiche procedure di rimozione dello smalto. Con gli smalti peel off, infatti, quando volete cambiare stile e colore, vi basterà staccare lo strato di semipermanente come fosse una pellicola, evitando di rovinare o sfregare la superficie dell’unghia e riducendo i tempi di eliminazione della vostra manicure in versione peel off.

I vantaggi degli smalti ad azione peel off

Una procedura semplice e che si prende cura delle vostre unghie, delicata sulla superficie delle stesse e senza dubbio tra le nail art più innovative se si parla di praticità e velocità di rimozione.

È questo, infatti, il vantaggio maggiore degli smalti peel off, l’eliminazione dei solventi e delle lime. Un passaggio che, oltre ad allungare le tempistiche di rimozione della vostra nail art precedente, obbligava anche all’utilizzo di questo genere di prodotti che non sono sempre amati e usati con tranquillità.

In più, cosa non da poco, è bene ricordare che gli smalti peel off sono a tutti gli effetti dei semipermanenti, cosa che vi garantisce una tenuta comunque lunga della vostra manicure a effetto gel, inferiore a quella degli stessi smalti ma in versione tradizionale (che durano anche fino a quattro settimane) ma che può tranquillamente garantirvi delle unghie perfette fino a due settimane. E donando poi la possibilità di cambiare stile e colore alle vostre mani con il minimo sforzo ma sempre con il massimo risultato. Ovviamente optando per il vostro must have dell’inverno, gli smalti peel off.