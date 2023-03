I rossetti peel off sono il prodotto makeup da provare per labbra a prova di bacio

Fonte: iStock

I rossetti peel off sono tra i prodotti makeup sicuramente più divertenti e scenografici. Li avrete sicuramente visti bazzicando i social e probabilmente sarete rimaste colpite dal modo in cui funzionano e soprattutto dall’effetto che regalano alle nostre labbra. Nati in Corea del Sud e diventati popolarissimi in tutto il mondo, potrebbero essere il vostro prossimo alleato per un trucco naturale ma sicuramente long lasting.

Che cosa sono i rossetti peel off e come funzionano

I rossetti peel off sono solitamente contenuti in tubetti con applicatore incorporato e hanno una consistenza in gel piuttosto densa. Fino a qui tutto normale, potrebbero sembrare dei lip gloss molto pigmentati, ma è una volta applicati che scoprirete la magia. Infatti, vanno distribuiti perfettamente sulle labbra, stando attenti a rimanere nei bordi, quindi lasciati asciugare per alcuni minuti. Alcuni per essere attivati hanno bisogno che si vaporizzi sulle labbra uno spray incluso nella confezione. In ogni caso, una volta che il tutto si è seccato, dovrete rimuovere la pellicola che si è formata sulle vostre labbra: peel off significa proprio staccare. Una volta tolta, ecco che la vostra bocca avrà un colore più o meno intenso ma sicuramente naturale. Insomma, questi rossetti non sono altro che delle tinte, ovvero prodotti che pigmentano le labbra ravvivando il colore naturale e che soprattutto durano fino a 12 ore. L’unica differenza sta nel fatto che questi rossetti è meglio non ripassarli più volte, come invece è consigliato con le tinte per intensificarle, perché il prodotto potrebbe non far presa al meglio. Per il loro finish impalpabile e l’effetto sfumato sono dunque amatissimi in Corea, dove il trucco leggero è un must e si usano molto le reverse ombré lips, ovvero dove il colore è concentrato solo al centro, ma è la loro tenuta che li ha resi celebri in tutto il mondo.

A chi sono consigliati

Sono l’ideale se amate i makeup leggeri e in generale volete truccarvi nel minor tempo possibile. Con i rossetti peel off avrete in pochi minuti le labbra colorate per tutto il giorno, a prova anche di pranzi, chiacchiere e pure baci, e il bello è che saranno pure idratate, infatti, sono solitamente studiati per mantenere la bocca morbida e vellutata, risultando molto confortevoli. Per questo possono essere utilizzati anche come base per altri rossetti, come per esempio quelli liquidi opachi che tendono un po’ a disidratare, bilanciandoli alla perfezione, oppure per i lucidalabbra, molto di tendenza: insieme sono la combinazione perfetta per rendere labbra più piene.

Consigli per utilizzarli e come struccarli

Abbiamo detto che sicuramente sono dei prodotti divertenti e, perché no, perfetti per creare contenuti social, ma hanno qualche piccolo “contro”, se così possiamo chiamarli. Infatti, bisogna fare attenzione a rimanere attentamente entro il contorno delle labbra per evitare di macchiare la pelle. Per aiutarvi, potete applicare prima una matita nude e distribuire il prodotto direttamente dal tubetto e al massimo aiutandovi con le dita, senza usare pennelli o pennellini. Un altro consiglio è quello sempre di preparare le labbra al meglio prima di applicare i rossetti peel off: se screpolate e irregolari, il pigmento potrebbe distribuirsi in maniera non omogenea enfatizzando eventuali pellicine. A parte questi piccoli accorgimenti, saranno il vostro prodotto must have per completare qualsiasi look, anche all’ultimo minuto e anche se siete in ritardissimo, Giusto il tempo di togliere il prodotto in eccesso e il makeup è perfetto. Sono infine molto facili da struccare: potete utilizzare un prodotto specifico, un olio e se proprio persistono allora via libera allo scrub, che eliminerà ogni traccia di colore e di secchezza.

I migliori rossetti peel off da provare ora

I rossetti peel off esistono in tante colorazioni diverse: rosso, rosa, fucsia, arancio, ecc., quindi è possibile scegliere quello giusto per noi in base sia ai gusti che all’armocromia. Online è possibile acquistare anche dei comodi set con più colori per poterne provare diversi e indossare quello perfetto in base al look e all’umore. Eccone cinque tra i migliori da provare ora.

