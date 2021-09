Labbra a tutto volume! Consigli e prodotti per un risultato 100% naturale

Chi ha una bocca sottile, probabilmente, cerca spesso modi naturali per ingrandire le labbra. Se non si vuole ricorrere a qualcosa di definitivo, o quasi, è possibile invece trovare delle soluzioni che, anche solo temporaneamente, permettono di rendere più turgide e carnose le labbra.

Cannella, trucco, lipgloss e non solo: abbiamo provato a raccogliere i migliori consigli per dare volume alle labbra sottili senza ricorrere a filler o simili.

Scrub labbra

Lo sai che scrubbare le labbra meccanicamente è il modo migliore per realizzare un piccolo massaggio rendendole così più voluminose? Questo step, che è bene essere effettuato a fondo una volta a settimana, puoi utilizzarlo (in forma più leggera) anche prima di applicare il rossetto. I granelli dell’esfoliante andranno a stimolare la mucosa proprio come un massaggio e porteranno più sangue in superficie andando a migliorare il volume delle labbra stesse.

Con zucchero di canna, burro di karité, cera d’api e olio di mandorle: questo scrub labbra non solo permette di eliminare le cellule morte superficiali, ma grazie all’azione meccanica permette di dare tono alle labbra stimolandone la circolazione. Ideale per un effetto vellutato, liscio e per enfatizzare il colore naturale della bocca. Siero labbra

Proprio come il siero viso, il siero labbra è un infuso di proprietà che aumentano il potere di creme e balsami labbra. Per questo motivo è bene aggiungere alla beauty e skincare routine di tutti i giorni un siero dedicato alle labbra. Solitamente a base di collagene, questo tipo di prodotto va a stimolarne la produzione permettendo di riempire le rughe e quelle piccole pieghe che, molto spesso, determinano una decrescita del volume e anche i primi segni di invecchiamento precoce.

Una formula super efficace costituita dal 3% di collagene vegano, acido ialuronico e Vitamina E. Da usare quotidianamente, con la sua texture leggera e non appiccicosa, ridurrà visibilmente le linee sottili delle labbra, fornendo idratazione e volume.

Idratare

Ricordarsi di idratare le labbra è il primo passo per una bocca sana e in salute ed è ancora più importante nel caso in cui si voglia ottenere più volume. Per questo motivo è bene avere sempre a portata di mano un buon lip balm e, in caso di estrema secchezza, meglio aggiungere uno step in più come una lip mask (maschera labbra).

Per farla puoi acquistare un prodotto ad hoc, sia in crema che in patch, oppure aggiungere uno strato extra di burro labbra e lasciarlo in posa per qualche ora o anche tutta la notte.

Una texture fondente e dalla delicata fragranza di vaniglia, questo burro labbra è arricchito con l’estratto oleoso di petali di Rosa Centifolia. Un prezioso ingrediente che permette di idratare a fondo anche le labbra più secche, lenendole e rigenerandole.

Con il trucco

Tra i metodi più immediati per ingrandire le labbra in modo naturale è impossibile non menzionare il trucco. L’uso di colori, texture e sfumature può infatti aiutare a creare un effetto ottico che andrà a ricreare labbra più voluminose e carnose. Per farlo si possono usare diverse tecniche come, ad esempio, l’overlining e non solo.

Overlining

Chiara Ferragni, Jennifer Lopez e non solo: le star di tutto il mondo, o meglio i loro make-up artist, hanno stabilito che l’overlining è la tecnica da seguire per ingrandire le labbra. Perfetta per chi ha le labbra sottili o per chi ha quello superiore meno pronunciato, questa make-up technique consiste nell’allargare il contorno labbra grazie all’uso di una matita labbra.

Il consiglio è quello di scegliere una lip pencil nude di un colore molto simile alle tue labbra e disegnarne il contorno uscendo di circa un millimetro e, arrivata all’arco di cupido, è possibile rendere il contorno più lineare raddrizzando leggermente il contorno. Attenzione, però, a non esagerare con il bordo e ricordarti di sfumare con attenzione la matita verso l’interno in modo da rendere il tutto più naturale e aggiungere un effetto tridimensionale.

Riempi quindi le labbra con un rossetto molto simili al colore della matita e, se vuoi aggiungere volume, anche un po’ di gloss per far riflettere la luce e aumentare l’effetto ottico finale.

Perfetta per realizzare l’overlining, questa matita automatica nelle tonalità nude permetterà di delineare al meglio il contorno labbra e, gli ingredienti al suo interno, sono un valido aiuto a volumizzare la bocca stessa. Il plus la possibilità di non dover temperare la matita mina, ma averla sempre sottile e pronta all’applicazione.

Sfumature

Un’altra tecnica di make-up da utilizzare per dare volume alle labbra consiste nell’utilizzare due tonalità diverse per lo stesso trucco labbra. Dopo aver delineato il contorno labbra e riempito le labbra con un rossetto dal colore pieno, nude o meno, per poi applicarne uno più chiaro – ma dello stesso tono – solo nella parte centrale. Vai quindi a sfumare il colore e a picchiettarlo in modo da fondere al meglio i due rossetti per un risultato più naturale ma turgido.

I rossetti opachi e a lunga tenuta sono perfetti per realizzare la tecnica di make-up volumizzante e basata sulla sfumature. Questa combo di rossetti, a lunga tenuta, waterproof e con applicatore di precisione, permetterà riempire le labbra con un colore intenso e vibrante donando volume allo stesso tempo.

Gloss volumizzante

Alla cannella, menta o peperoncino: sono questi gli ingredienti magici dei gloss volumizzanti. Questi lucidalabbra, colorati o meno, contengono ingredienti leggermente urticanti che, una volta applicati, andranno a rendere le labbra più turgide. Basterà applicarlo e resistere al leggero pizzicorio che verrà naturalmente scatenato per vedere le labbra aumentare di volume in modo totalmente naturale.

Un insieme di ingredienti selezionati che stimolano il microcircolo crea una leggerissima e temporanea sensazione di pizzicore accompagnata da un evidente incremento del volume delle labbra. Tutto merito dell’estratto di zenzero e dell’olio di resina di peperoncino africano che sono i responsabili dell’effetto plumping. Inoltre il complesso di amminoacidi, contenuto al suo interno stimola la sintesi di collagene e di acido ialuronico, assicura un prolungato effetto volumizzante alle labbra.

Lip plumper

Lo sai che esistono anche dei metodi meccanici per dare volume alle labbra in modo naturale? Si chiama Lip plumper e, proprio come dice il nome, è una piccola pompetta per le labbra. Solitamente in silicone, deve essere utilizzata prima di applicare il rossetto o il lipgloss e, per un risultato ottimale, basterà appoggiarlo sulle labbra ed effettuare delle piccole pressioni sulla parte esterna per mettere in funzione la pompa.

In questo modo andrà a crearsi un leggero sottovuoto che porterà il flusso sanguigno in superficie dando più volume e turgore alle labbra. Attenzione, però, va usato con estrema cautela e senza esagerare perché, in caso contrario, potrebbe comportare la rottura dei capillari e un conseguente arrossamento della zona per un periodo più o meno lungo.

Realizzato in PVC e silicone, questo plumper per labbra permette di dare volume alle labbra, separatamente o insieme, donando un aspetto più pieno, più spesso e migliore. un piccolo esercizio di potenziamento delle labbra che richiederà solo pochi minuti, mentre l’effetto potrà durare fino a due ore.

Esercizi

Il workout fa bene al fisico, ma può essere molto utile anche per le labbra. Da fare ogni giorno, questi esercizi per la bocca, possono aiutare a rendere i contorni più uniformi e ben delineati andando, quindi, a rendere la mucosa più turgida e piena aumentando così naturalmente il volume.