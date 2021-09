Overlined Lips come Jennifer Lopez: come avere labbra più grandi

Se il tuo sogno è sapere come avere labbra più grandi, ma con il trucco e non con la chirurgia, sei nel posto giusto. Non tutti infatti vogliono modificare il loro volto con interventi, seppur temporanei, sicuramente più invasivi di qualche prodotto da applicare e struccare alla sera. In questo articolo vediamo alcuni semplici metodi per ottenere labbra otticamente più voluminose e ricreare l’effetto Overlined Lips, proprio come Jennifer Lopez.

Iniziamo dalla base: le labbra devono essere ben idratate ed esfoliate

Come prima cosa è bene preparare le labbra in modo che il makeup si applichi facilmente, senza macchie e duri più al lungo. Necessario, quindi idratarle al meglio e, perché no, anche esfoliarle. Gli scrub più indicati sono quelli delicati e con granuli fini, meglio se naturali dato che piccole quantità potrebbero finire in bocca. Potete scegliere quelli in barattolino o in stick, già pronti, oppure preparare la vostra ricetta di scrub labbra fai da te a casa.

Burt’s Bees Scrub Labbra 100% Naturale con fiocchi di miele esfolianti. Prezzo: 7,95€ su Lookfantastic.it.

Dopo aver esfoliato le labbra è il momento di idratarle, soprattutto se molto secche. Al tal proposito potete optare per le maschere labbra, sotto forma di patch o in crema, da applicare e tenere in posa almeno 15-20 minuti. Quelle in crema sono perfette da stendere prima del makeup perché si applicano localmente, ci si trucca e, dopo aver finito la base viso e il trucco occhi si rimuovono e si passa a quello delle labbra. In alternativa, potete utilizzare allo stesso modo un balsamo labbra, sempre ricordandovi di rimuoverlo con una velina prima di passare al makeup delle labbra.

I volumizzanti labbra possono essere di aiuto per ottenere labbra più grandi

Un altro prodotto utile quando si vogliono ingrandire le labbra con il makeup sono i volumizzanti labbra. Sono prodotti che, grazie agli attivi contenuti all’interno, fanno in modo che le labbra vengano irrorate dal sangue e risultino così più gonfie e turgide. Contengono sostanze leggermente irritanti per la mucosa come ad esempio cannella, mentolo e soprattutto peperoncino. Ne esistono di più efficaci e di più blandi, sta a voi provarli e capire se sopportate l’effetto di bruciore, pizzicori e arrossamento che causano, proprio in virtù del fatto che stanno realmente funzionando. L’effetto è, ovviamente, temporaneo e svanisce dopo qualche ora, facendovi tornare le labbra al loro stato naturale.

Mai dimenticare la matita labbra per realizzare un perfetto effetto Overlined Lips come Jennifer Lopez

Un prodotto che non può mancare per un effetto labbra rimpolpate e volumizzate è la matita labbra. Delineare le labbra con la matita è uno step che spesso viene saltato ma che, invece, per la tecnica dell’Overlined Lips è essenziale. È proprio grazie alla matita ben appuntita, infatti, che si riesce a ridisegnare il contorno delle labbra andando a sbordare leggermente dai bordi naturali, giusto di uno o due millimetri. Così facendo tracceremo delle linee guida che ci serviranno poi per applicare il rossetto entro certi limiti. Non solo, la matita labbra, essendo a base di cera, eviterà che il rossetto applicato appena fuori dalle labbra non si muova e rimanga al suo posto, senza sbavare.

La scelta del rossetto: quale colore e finish è meglio utilizzare con questa tecnica?

La tecnica dell Overlined Lips è una delle preferite di Jennifer Lopez e Kim Kardashian, che spesso applicano il rossetto leggermente fuori dai bordi per ottenere l’effetto di labbra volumizzate, piene e rimpolpate. Per quanto riguarda la scelta del rossetto, così come quella della matita, bisogna tener conto che, otticamente, i colori chiari tendono a ingrandire e gli scuri a rimpicciolire. Sarebbero quindi da evitare colori scuri se avete labbra sottili ma ad ogni modo se proprio vi piace indossare questi colori, riuscirete a ottenere labbra di qualche millimetro più grosse anche con questa tecnica.

L’ideale sarebbe utilizzare rossetti nude, di tonalità neutre, che otticamente tendono a “spingere fuori” e quindi fanno sembrare le labbra più voluminose. Ovviamente la tecnica si può realizzare con qualsiasi colore, vi basterà però scegliere due rossetti con stesso colore e temperatura, ma tono diverso, uno più chiaro e uno più scuro.

Delineate le labbra con una matita del vostro colore o con una matita dello stesso colore del rossetto più scuro che avete scelto. Dopodiché applicate il rossetto più scuro lasciando libero il centro delle labbra, dove applicherete quello più chiaro. Questo creerà un effetto sfumato che darà l’effetto ottico di labbra più grandi e rimpolpate. Se scegliete due tonalità molto vicine l’effetto sarà più naturale e appena percettibile, se invece volete un effetto più marcato, vi basterà scegliere due tonalità più distanti tra loro. Se volete enfatizzare l’effetto ancora di più, poi, applicate una goccia di lucidalabbra, ma solo al centro.

Per quanto riguarda il finish, meglio utilizzare rossetti opachi o, per una tenuta maggiore, rossetti liquidi opachi. Noterete come, utilizzando rossetti cremosi o più lucidi, si noterà molto lo stacco tra le vostre labbra e la zona in cui avete fatto uscire il colore. Anche Jennifer Lopez è caduta in questo, chiamiamolo, errore durante il Festival Del Cinema di Venezia, scegliendo un finish non adatto. Anche perché, la parte di rossetto che si toglie prima è proprio quella al centro e, con i rossetti cremosi, non è difficile ritrovarsi con il centro delle labbra struccato e i bordi più scuri.