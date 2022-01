Cinque modi per applicare il rossetto cremoso e ottenere effetti diversi

Può un solo cosmetico consentirci di cambiare look per ben 5 volte? Sì, se sai come applicare bene il rossetto e soprattutto se si parla di quelli cremosi. Puoi ottenere un effetto geometrico perfetto, più naturale, un effetto opaco, realizzare un trucco (praticamente) completo e addirittura creare una sorta di gloss idratante. L’importante è scegliere il rossetto giusto: non deve essere troppo opaco o sarà più difficile realizzare tutti questi effetti e, soprattutto, deve essere di un colore abbastanza naturale o comunque non di una tonalità particolare o estrosa. Meglio scegliere una colorazione più classica come un nude rosato o marrone, un rosso non troppo acceso o arancione. In realtà con rossi, fucsia e rossetti scuri o bordeaux si possono ottenere comunque effetti molto particolari, basta solo prestare un pizzico di attenzione in più.

Picchiettalo sulle labbra con le dita per un effetto molto naturale

Il primo metodo di applicazione del rossetto è forse il più facile e veloce, ovvero picchiettandolo sulle labbra con le dita. In questo modo renderai il rossetto più chiaro e meno intenso dando però l’idea del colore. È un metodo perfetto per chi non riesce a vedersi con il rossetto sulle labbra ma ama il colore. Puoi picchiettarlo sulle labbra poco a poco e poi sfumarlo con le dita oppure prelevare direttamente un po’ di rossetto con il dito e poi picchiettarlo sulle labbra. Inizia con poco rossetto cremoso e via via aggiungine se vuoi un maggiore rilascio di colore. Prova a concentrare il colore principalmente al centro e sfumandolo verso l’esterno e vedrai come, con tonalità più naturali e neutre, otterrai un effetto labbra carnose quasi come se fossero le tue naturalmente pigmentate. Per colori più accesi come rosso, fucsia o prugna, invece, avrai un tocco di colore che richiama tali tonalità, ma senza l’impegno di una bocca completamente disegnata e colorata.

Applicalo con un pennellino per un effetto definito e geometrico

Al contrario, se sei fan di labbra geometriche, perfettamente disegnate e delineate e magari ami le tonalità accese, rosso, fucsia o burgundy, armati di pazienza e di un pennellino labbra. Non tutti i rossetti sono facili da applicare dallo stick, soprattutto se hanno perso la punta e ancora più difficile è ottenere un contorno labbra perfetto con i rossetti in crema. Per delineare delle labbra perfette ti basterà applicare il rossetto al centro e poi lavorarlo piano piano con un pennellino piatto e piccolo.

Se necessario, preleva altro prodotto direttamente dallo stick avendo cura di procedere con pazienza per ridisegnare i bordi della labbra, correggere qualche asimmetria e cercare di essere più precisi possibile. Il rossetto cremoso, rispetto a un rossetto opaco, è più facile da correggere in caso di errore perché si asciuga meno e meno velocemente. Riuscirai quindi a pulire leggermente i bordi con il dito in fase di applicazione, altrimenti una volta steso il rossetto puoi ripulire per bene i bordi aiutandoti con un pennellino, stavolta angolato, e un po’ di correttore, sfumandolo poi per non renderlo visibile.

Tamponaci sopra un po’ di cipria per renderlo matte

Il rossetto cremoso si caratterizza per una patina leggermente più lucida rispetto ai rossetti opachi o ai rossetti liquidi e, soprattutto, ha una durata inferiore rispetto a questi. Ha però dalla sua che secca meno le labbra proprio perché contiene più sostanze idratanti e più oli. O magari hai un colore di rossetto in crema che proprio ti piace molto, ma vorresti che fosse in versione opaca. Niente paura, ti basterà un po’ di cipria, un pennello ampio e una velina per trasformare il tuo rossetto cremoso in un rossetto matte ed aumentarne anche la durata. Il primo step è quello di applicare il rossetto come descritto sopra, pulendo anche i contorni.

A questo punto prendi una velina (ma andrà bene anche un pezzetto di carta igienica) e ricava un solo velo. Poggialo delicatamente sulle labbra, senza premere troppo e tampona sopra la velina un pennello ampio che avrai prima passato su una cipria trasparente, meglio se in polvere libera. Se vuoi renderlo ancora più opaco ripeti l’operazione con una nuova velina e vedrai come il tuo rossetto adesso non avrà più alcuna patina lucida. Avendo assorbito oli ed emollienti il rossetto durerà anche di più.

Stendi un olio idratante per ottenere un effetto gloss idratante

C’è chi invece ha le labbra molto secche o ama un effetto specchio sulle labbra. Con un rossetto cremoso è possibile creare anche una sorta di gloss, basta munirsi di un olio idratante per le labbra. Applica il rossetto picchiettandolo o con un pennellino, a seconda se vuoi un effetto extra colore e luminosità alle labbra o se vuoi un risultato più soft. A questo punto applica il tuo olio per le labbra, così facendo il rossetto cremoso si trasformerà quasi in un gloss, acquisendo luminosità e un effetto tridimensionale. Al tempo stesso con questo metodo le labbra più secche troveranno giovamento dagli ingredienti idratanti e nutrienti, una tecnica quindi perfetta per evitare che le labbra si screpolino e si spacchino, ad esempio in inverno.

Applicalo su guance e occhi per un makeup velocissimo

Questa è una tecnica perfetta per realizzare un makeup monocromatico veloce in meno di cinque minuti, perfetto alla mattina o in viaggio per non portare con sé troppi prodotti. Scegli il tuo rossetto preferito, in questo caso meglio un nude rosato o tendente al marrone, dato che dovrà svolgere anche la funzione di ombretto. Applica il rossetto sulle labbra come meglio preferisci, in versione naturale, opaca, gloss o geometrica. A questo punto stendine poco sulle guance e sfuma con i polpastrelli o con la parte subito sotto al pollice, che ha una forma che si adatta perfettamente alle gote. Applica poco prodotto per volta, sfumalo e semmai stendine ancora, andando per gradi.

Passa poi agli occhi, applicando il rossetto con un dito e sfumandolo con quello accanto, pulito, per ottenere un effetto graduale. Ecco perché è meglio optare per un rossetto nude, ma niente ti vieta di sperimentare e provare un rossetto fucsia o rosso per ottenere un look colorato e divertente. A questo punto, poi, passa un velo di cipria sulle guance e sugli occhi per fissare il rossetto, per un perfetto makeup veloce in cinque minuti contati.