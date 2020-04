Trucco monocromatico rosato, facile e veloce da realizzare

editato in: da

Realizzare un trucco d’impatto ma semplice e veloce è possibile e servono solo due prodotti, o meglio uno. Il vero protagonista è un rossetto liquido, di un colore che ben si adatti ad essere portato sugli occhi ma anche sulle labbra. Come Hippie Me di Banana Beauty, perfetto come base da sfumare sugli occhi, da applicare su guance per dare colorito al viso e sulle labbra. Serve poi solo un ombretto dal colore simile, per fissare il rossetto sull’occhio, del mascara et voilà! Il makeup è finito… facile no?