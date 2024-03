Tutto sul double gloss, la tecnica di tendenza per le labbra

Beauty addicted da quando ha memoria e giornalista freelance, ha collaborato con testate nazionali online per la redazione di articoli sui temi della bellezza, arte e design. Per DiLei si occupa di beauty, dalle tendenze make-up ai consigli per la skincare.

Le labbra lucide sono sicuramente una delle tendenze del momento, così come lo sono quelle rimpolpate, anche solo otticamente, tra giochi di ombre e luci create ad arte. Sono dunque le protagoniste del make-up grazie a prodotti lucidissimi e molto confortevoli, con i quali possiamo ottenere un vero e proprio effetto specchio pronto a luccicare sotto al sole e non solo. Se però tutto questo non ci basta, possiamo amplificare il make-up con una semplicissima tecnica diventata virale su TikTok: si chiama il double gloss o double glossing ed è un metodo infallibile per avere le labbra favolose.

Che cos’è la tecnica del double gloss

Tutto nasce per merito di Fenty Beauty, brand che per primo ha suggerito l’idea di sovrapporre l’olio labbra al lucidalabbra, creando anche un kit con questi due prodotti. La trovata è piaciuta a tal punto che su TikTok ne è nato un trend poi diventato virale, che si basa proprio sulla sperimentazione e la stratificazione di questi due prodotti, ma non solo. L’effetto può essere trasparente oppure colorato, e si raggiunge mescolando due oli, balsami, maschere, ecc: ogni creator ha la sua versione, ma il risultato deve essere sempre comunque glossy.

D’altronde, gli oli labbra contemporanei invogliano a sperimentare perché non sono solo nutrienti o idratanti, ma spesso sono anche colorati o pH reagenti, quindi tingono leggermente mentre coccolano le labbra e conservano la loro alta lucidità. Possiamo sostituire l’olio con una maschera labbra se vogliamo un vero e proprio trattamento, in ogni caso porteremo il nostro trucco a un nuovo livello.

A chi è indicata questa tecnica

La tecnica del double gloss è davvero adatta a tutti, anche e soprattutto alle più giovani, che stanno iniziando ad approcciarsi al trucco e vogliono qualcosa di semplice e non troppo vistoso, ma comunque divertente e facilissimo da realizzare. Ma è perfetta per chi ha labbra disidratate e molto, molto secche, con magari anche delle pellicine, e che ora può curarle mentre le perfeziona con il make-up. In questo caso l’ideale è partire prima da un burro cacao o una maschera e poi applicare l’olio che sigillerà il primo prodotto: un accoppiata che ammorbidirà anche le bocche più screpolate.

È poi da provare per chi non ama indossare rossetti particolarmente intensi oppure non è abile nell’applicarli in maniera precisa oppure ancora vuole semplicemente qualcosa che perfezioni, che sia veloce da realizzare e che si possa ritoccare ovunque, e che magari si abbini con tutto. Infine, può essere utile anche per chi ha le labbra sottili e vuole renderle più voluminose.

Come rendere le labbra più grandi con il double gloss

Proprio perché riflette la luce, il lucidalabbra già di per sé rende le labbra più piene, ma si può fare qualcosa di più. Basterà applicare una una matita dello stesso colore delle labbra oppure leggermente più scura andando leggermente oltre il bordo nella parte centrale e poi sfumarla bene con le dita o un pennellino per creare un effetto omrbè. A questo punto si applica l’olio, colorato o trasparente, e il gloss, magari uno ibrido come quelli di tendenza, che mescolano al finish luminoso ingredienti skincare, oppure uno rimpolpante.

Se volete anche perfezionare il colore sempre usando questo metodo ma senza ricorrere un rossetto, ci sono due opzioni: un olio/balsamo ph reagente o una tinta labbra, che, come suggerisce il nome, tinge la mucosa senza creare strato e durerà tutto il giorno, diventando un’ottima base per il double gloss anche per chi ha le labbra pallide, dando così loro definizione con il minimo sforzo.